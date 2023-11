FPT Digital Processing Service ra mắt giải pháp AR Try Out

Giải pháp mới lạ thúc đẩy quyết định mua hàng

AR Try Out là một giải pháp được nghiên cứu và xây dựng bởi FPT Digital Processing Service (công ty trực thuộc FPT Software) sử dụng công nghệ thực tế tăng cường (Augmented Reality – AR) giúp người dùng tăng khả năng trải nghiệm sản phẩm thông qua thiết kế 3D trong không gian thực tế. Từ đó, giải pháp giúp người dùng hiểu rõ hơn về hình dáng, kích thước, tính hợp lý trước khi đưa ra quyết định mua hàng, thiết kế không gian.

Bên cạnh những trải nghiệm mới lạ trong quá trình mua sắm, giải pháp AR Try Out còn cung cấp tính năng nâng cao cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế nội thất, cảnh quan, sân khấu và cả thiết kế công nghiệp như dây chuyền sản xuất, nhà máy, kho hàng... Từ đó, ứng dụng AR Try Out giúp các thiết kế giảm sai sót, dễ dàng đưa ra điều chỉnh sớm, tiết kiệm thời gian và chi phí so với phương pháp truyền thống.

Giải pháp này cũng có khả năng tích hợp nhanh chóng, ít rủi ro và tiết kiệm chi phí trên đa nền tảng. Qua đó, tạo ra những thay đổi đáng kể cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử, bán lẻ trong những năm gần đây.

Cụ thể, AR Try Out có thể được tích hợp vào website chỉ với một đoạn code, doanh nghiệp có thể sử dụng nền tảng để quản lý nội dung. Giải pháp có thể tùy biến tích hợp cho nhiều thiết bị khác nhau, đa dạng từ máy tính, tablet hoặc điện thoại thông minh (smartphone).

Bên cạnh đó, giải pháp cho phép đưa các thiết kế 3D lên các thiết bị đeo thực tế ảo hiện đại nhất như như Quest Pro, Quest 2, HoloLens 2, Apple Vision Pro... để cung cấp trải nghiệm thiết kế sản phẩm trên không gian 360 độ, giúp dễ dàng đánh giá ý tưởng, tính phù hợp của sản phẩm, thiết kế với không gian thực tế.

Giải pháp AR Try Out tại Triển lãm Quốc Tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023)

Từ ngày 28/10 đến hết ngày 1/11, FPT Digital Processing Service đã có cơ hội trưng bày giải pháp và giới thiệu giải pháp AR Try Out tại Triển lãm Quốc Tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Tại sự kiện, các khách hàng được trực tiếp tương tác, trải nghiệm giải pháp AR Try Out giúp người dùng "ướm thử" các đối tượng như đồ nội thất 3D trên không gian thực tế, hoặc không gian 360 độ tại triển lãm.

Khách tham gia triển lãm trải nghiệm cảm giác "ướm thử" nội thất lên không gian thực tế

Ngoài AR Try Out, FPT Digital Processing Service còn sở hữu các giải pháp công nghệ AR/VR hiện đại khác, có thể hoạt động đa nền tảng (cross-platform) từ web, mobile, đến các thiết bị kính đeo tân tiến, mang đến giá trị toàn diện và linh hoạt cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, thương mại điện tử, vận tải, giải trí… giúp tiết kiệm chi phí đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị; tăng năng suất, giảm thiểu rủi ro…

FPT Digital Processing Service là đơn vị thuộc FPT Software - doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số với nhiều công nghệ đẳng cấp như Trí tuệ nhân tạo (AI), Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA), Điện toán đám mây (Cloud), Block Chain, Internet of Things (IoT). FPT Software đang cung ứng dịch vụ công nghệ tới hơn 1.000 khách hàng doanh nghiệp trên toàn cầu, trong đó có hơn 100 khách hàng thuộc danh sách Fortune Global 500 đang hoạt động trên đa lĩnh vực như hàng không vũ trụ, năng lượng, xe hơi, bán lẻ, tài chính ngân hàng, y tế, thương mại điện tử.