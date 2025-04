FPT Retail đặt mục tiêu lợi nhuận cao kỷ lục, dự kiến chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu, bổ sung ngành nghề kinh doanh

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail – mã FRT) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025 dự kiến diễn ra ngày 25/4 tới đây tại TP.HCM.

Tại Đại hội, FPT Retail dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 48.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 71% so với thực hiện năm 2024. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, FPT Retail sẽ phá kỷ lục doanh thu và lợi nhuận.

FPT Retail đánh giá động lực tăng trưởng chính vẫn là chuỗi nhà thuốc Long Châu khi ngành dược phẩm có tính thiết yếu, ít chịu tác động từ biến động kinh tế vĩ mô và còn nhiều dư địa tăng trưởng. FPT Retail hướng đến làm chủ công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng AI trong chăm sóc sức khoẻ và cung cấp dịch vụ, nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu hoá người dùng.

Năm 2024 trước đó, FPT Retail ghi nhận doanh thu đạt 40.104 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 527 tỷ đồng và 408 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với kế hoạch đề ra và cải thiện đáng kể so với số lỗ sau thuế hơn 329 tỷ đồng của năm 2023. Trên cơ sở đố, HĐQT đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% cho năm 2024.

Ngoài ra, HĐQT FPT Retail cũng trình cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh là Hoạt động trung gian tiền tệ khác (Hoạt động đại lý thanh toán). Lý do doanh nghiệp đưa ra là để tận dụng lợi thế mạng lưới cửa hàng trên toàn quốc.

Tính đến cuối năm 2024, FPT Retail sở hữu hệ thống 2.703 cửa hàng trên cả nước. Trong đó, Long Châu mở rộng với 1.943 nhà thuốc, tăng 446 nhà thuốc so với thời điểm đầu năm; FPT Shop giảm 121 điểm bán còn 634 cửa hàng. Hệ thống trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu cũng được mở rộng với 126 trung tâm trải khắp 54 tỉnh thành, tăng 116 trung tâm so với đầu năm 2024.