FPT Retail (FRT): Thị giá bật tăng, quỹ Dragon Capital liên tục bán ra gần 4 triệu cổ phiếu

Trong 3 ngày từ 2-4/12, nhóm quỹ Dragon Capital liên tiếp thoái vốn khỏi FPT Retail (FRT), từ mức 8,7 triệu cổ phiếu – tương ứng tỷ lệ 11,02% về còn 6,8 triệu đơn vị - tương ứng tỷ lệ 8,6% vốn. Tính chung với việc thoái trước đó không lâu, tổng khối lượng quỹ này bán ra gần 3,7 triệu cổ phiếu, khoảng 4,65% vốn Công ty.



Trên thị trường, cổ phiếu FRT tăng khá mạnh từ đầu tháng 12, từ mứ 22.000 đồng/cp lên 25.650 đồng/cp. Tạm tính theo khoảng giá trên, số tiền quỹ ngoại thu về vào khoảng 80-90 tỷ đồng.

Về FRT, năm 2020 Công ty chịu áp lực từ ngành ICT giảm cùng với dịch Covid-19, trong khi phải đầu tư cho chuỗi Long Châu khiến chỉ số kinh doanh không mấy tích cực.

Riêng đợt ra mắt iPhone 1 mới đây, FPT Shop trên vai trò đại lý uỷ quyền có các cấp cao nhất ở Việt Nam cũng ghi nhận những con số khả quan với 41.000 (lượng khách quan tâm), 25.000 (đơn đặt hàng), 15.000 (đơn đặt cọc) và bán ra con số lịch sử 4.500 máy chỉ trong ngày mở bán 27/11/2020.

"iPhone 12 Series vừa ra mắt là điểm sáng nhưng chỉ đóng góp cho hơn 1 tháng cuối năm thì đến thời điểm hiện nay kế hoạch kinh doanh vẫn khó có thể đạt được kỳ vọng đặt ra trước khi dịch bệnh xuất hiện", đại diện Công ty phân trần.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Công ty báo doanh thu 10.847 tỷ, LNTT gần 18 tỷ đồng, lần lượt giảm 15% và 94% so với 9 tháng đầu năm ngoái. So với kế hoạch 15.320 tỷ doanh thu và 220 tỷ LNTT, Công ty hiện đã thực hiện được 71% chỉ tiêu doanh thu và 8% chỉ tiêu lợi nhuận.

LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 19 tỷ đồng, giảm 92% so với mức 234,4 tỷ đồng của cùng kỳ.

Về ngành dược, Long Châu tiếp tục mở rộng chuỗi cửa hàng thêm 126 đơn vị so với cuối quý 3/2019, do Long Châu đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng dẫn đến chi phí đầu tư tăng, thể hiện qua chi phí bán hàng tăng 34 tỷ so với năm ngoái.