GAC MOTOR tưng bừng ưu đãi với chương trình khuyến mại tháng 3/2025

All-New M6 Pro – Tiện nghi thời thượng

All-New M6 Pro lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam với hai phiên bản động cơ turbo GDI thế hệ thứ 3 kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp, nằm trong top 10 hộp số tốt nhất thế giới, mang tới mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 7,22l/100km cùng ba chế độ lái, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành,

Xe sở hữu kích thước lớn 4.793×1.837×1.765 mm, thiết kế lưới tản nhiệt cỡ lớn mạnh mẽ, kết hợp cụm đèn LED ma trận giúp tối ưu khả năng chiếu sáng. Dải đèn hậu LED 230 điểm tạo dấu ấn nhận diện đặc trưng, trong khi bộ mâm 18inch (GL) hoặc 16inch (GS) mang đến vẻ thể thao, năng động.

Xe trang bị màn hình đôi 10.25 inch 7inch LCD, vô lăng bọc da, cần số điện tử, phanh tay điện tử, chìa khóa thông minh và điều hòa hai vùng độc lập, mang lại trải nghiệm cao cấp. Với hơn 20 ngăn chứa đồ, khoang xe đảm bảo sự tiện lợi tối đa cho người dùng.

Không gian rộng rãi của M6 Pro có thể điều chỉnh linh hoạt tùy theo nhu cầu sử dụng. Hàng ghế thứ hai tách biệt với lối đi giữa giúp di chuyển dễ dàng, hàng ghế thứ ba có góc ngả lưng 23,2 độ, đảm bảo tư thế ngồi thoải mái cho hành khách. Cửa sau mở rộng gần 90 độ, kết hợp bậc lên xuống thấp hỗ trợ tối ưu cho trẻ nhỏ và người cao tuổi. Khoang hành lý có sức chứa tối đa 1.100L khi gập hàng ghế thứ ba, phù hợp cho những chuyến đi dài. Cửa sổ trời toàn cảnh điều khiển điện tạo không gian thoáng đãng, tăng thêm sự sang trọng cho khoang nội thất.

All-New M6 Pro được trang bị hệ thống ADAS tiên tiến với hàng loạt tính năng hỗ trợ lái. Xe có 6 túi khí, khung xe sử dụng 93% thép cường lực với độ cứng lên đến 1.500 MPa, đảm bảo khả năng bảo vệ vượt trội. Hệ thống điều hòa với lọc bụi mịn PM1.0, công nghệ Plasma khử khuẩn và cảm biến AQS giúp duy trì không khí trong lành trong cabin.

Giá tham khảo All-New M6 Pro

(*) Bảo hành 7 năm hoặc 150.000km tùy điều kiện nào đến trước.

All-New M8 – Kiệt tác du hành sang trọng

All-New M8 là sự kết hợp giữa sự sang trọng và đổi mới, đặt ra tiêu chuẩn mới trong phân khúc MPV cao cấp. Mẫu xe đứng đầu trong phân khúc MPV cỡ lớn trong 65 tháng liên tiếp tại Trung Quốc, sở hữu công nghệ tiên tiến, thiết kế tinh tế và nhiều tính năng tiện nghi, hứa hẹn cho khách hàng một hành trình thú vị và không gì sánh bằng.

All-New M8 gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên qua thiết kế lưới tản nhiệt với các thanh chrome dọc kéo dài từ dưới nắp capo xuống khu vực cản trước, như "một con sư tử dũng mãnh đang lao mình về phía trước", cùng hệ thống đèn pha "Awakening Eye – mang cảm hứng Ánh mắt vua sư tử" với khả năng tự động điều thích ứng hay tính năng đèn chờ dẫn đường" được phát triển riêng.

An toàn cũng là yếu tố ưu tiên hàng đầu trong thiết kế của M8 với hệ thống "ma trận" túi khí toàn diện 360° - lần đầu tiên có trong phân khúc MPV. Tính năng này cùng với các tính năng khác như hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động FAPA và hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS), giúp M8 trở thành mẫu xe dẫn đầu trong việc bảo vệ hành khách với gần 20 tính năng toàn, bên cạnh những "ưu ái" tôn vinh người dùng trong thiết kế nội thất, đưa M8 thật sự trở thành chuẩn mực mới trong phân khúc MPV cao cấp.

Giá tham khảo All-New M8

(*) Bảo hành 7 năm hoặc 150.000km tùy điều kiện nào đến trước.

All-New GS8 – Thế hệ mới, uy thế mới

All-New GS8 là mẫu là SUV mang phong cách mạnh mẽ, gây thu hút bởi những chi tiết được thiết kế một cách tỉ mỉ như cụm lưới tản nhiệt mạ crôm cỡ lớn hình chữ V, hệ thống đèn pha "Đôi mắt của kẻ chinh phục" mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng tinh tế. Sự linh hoạt, yên tĩnh và rộng rãi của chiếc xe tiếp tục được thể hiện tới mọi chi tiết như hệ thống màn hình trung tâm, các chất liệu da ghế, không gian cốp xe siêu lớn …

Không chỉ vậy, mẫu xe còn được trang bị hàng loạt tính năng an toàn và hỗ trợ người lái tiên tiến giúp cho trải nghiệm lái xe dễ dàng và an toàn hơn. Có thể kể tới như hệ thống 12 tính năng an toàn gồm hệ thống tránh va chạm ở tốc độ thấp, hệ thống Trợ lái nâng cao (ADAS), hệ thống cảnh báo va chạm phía trước. Đồng thời, hệ thống khung gầm megastar được phát triển riêng biệt cũng giúp tăng cường cảm giác lái, khả năng xử lý ổn định và an toàn trên mọi hành trình.

Cả 2 mẫu xe M8 và GS8 được trang bị động cơ xăng Turbo 2.0L tích hợp phun nhiên liệu trực tiếp thế hệ thứ 4 của GAC cho công suất tối đa 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm đáp ứng hoàn hảo khả năng tăng tốc ấn tượng hay vận hành êm ái dù đang di chuyển trong đô thị hay trên xa lộ.

Giá tham khảo All-New GS8

(*) Bảo hành 7 năm hoặc 150.000km tùy điều kiện nào đến trước.

Hệ thống Đại lý & Khuyến mãi

Với mong muốn đem lại những trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, GAC MOTOR Việt Nam hiện đang liên tục mở rộng hệ thống đại lý trên toàn quốc lên con số 09 Đại Lý tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP.Hồ Chí Minh, Long An và Bình Dương; đồng thời tăng cường mạng lưới lên tới 20 đại lý tại các thành phố lớn trên toàn quốc và mục tiêu đạt 30 đại lý vào năm 2026.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thương hiệu GAC MOTOR và các dòng xe tại Việt Nam, vui lòng truy cập website chính thức: www.gacmotorvn.com.vn hoặc số hotline: 1800255511.

Thông tin tham khảo

Tập đoàn ô tô Quảng Châu (GAC Group) là doanh nghiệp lọt trong danh sách Fortune Global 500 trong 11 năm liên tiếp với xếp hạng 165 vào năm 2023 cùng kinh nghiệm gần 20 năm liên doanh, sản xuất với Toyota và Honda tại thị trường Trung Quốc.

Tại Việt Nam, năm 2024, Thương hiệu GAC được Tập đoàn Tan Chong phân phối bán lẻ các loại ô tô máy xăng, thông qua công ty con TC Services Việt Nam (TCSV). Tan Chong là một trong những tập đoàn ô tô lớn tại Malaysia, đã hoạt động trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam gần hai thập kỷ, sở hữu một nhà máy lắp ráp đạt tiêu chuẩn toàn cầu tại Đà Nẵng. Ngoài ra, Tập đoàn Tan Chong cũng đang phân phối độc quyền các dòng xe xăng, PHEV và xe thuần điện GAC AION tại thị trường Malaysia.