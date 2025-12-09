GAC Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi đặc biệt tháng 12/2025

Ngập tràn ưu đãi, tài chính vượt trội

Trong khuôn khổ chương trình, khách hàng sở hữu các dòng xe danh tiếng, an toàn và hiện đại bậc nhất sẽ được hưởng những đặc quyền tài chính vượt trội: Trả góp từ 22 triệu đồng/tháng với All-New M8 và 16 triệu đồng/tháng với All-New GS8.

Đồng thời, khách hàng cũng sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi đặc biệt khi vay mua xe thông qua các đối tác tài chính của GAC Việt Nam gồm Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (Public Bank).

Các gói hỗ trợ tài chính linh hoạt với thời gian vay dài, thủ tục phê duyệt nhanh chóng, cùng các lựa chọn trả góp đa dạng phù hợp với từng nhu cầu giúp khách hàng dễ dàng sở hữu mẫu xe mơ ước.

Bên cạnh ưu đãi tài chính, khách hàng ký hợp đồng và nhận xe trong tháng 12 sẽ nhận ngay bộ quà tặng đặc biệt bao gồm: 7 năm bảo hành chính hãng, 7 năm miễn phí cứu hộ 24/7, 7 năm miễn phí nhân công bảo dưỡng định kỳ

Chương trình được áp dụng trên toàn quốc từ ngày 01/12 đến hết ngày 31/12/2025 tại các đại lý GAC ủy quyền trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết về các sản phẩm trong chương trình ưu đãi:

All-New M8 – Tiêu chuẩn mới trong phân khúc MPV cỡ lớn

GAC All-New M8 là mẫu MPV cao cấp được phát triển dành riêng cho khách hàng yêu cầu cao về tiện nghi, thẩm mỹ và trải nghiệm. Thiết kế ngoại thất bề thế với lưới tản nhiệt khổ lớn, cụm đèn LED ma trận ấn tượng kết hợp cùng khoang nội thất chuẩn thương gia – nơi nổi bật với hàng ghế giữa tách biệt, tích hợp massage, làm mát, sưởi, cùng hệ thống lọc khí hiện đại và cửa sổ trời toàn cảnh hiệu ứng ánh sao. Xe trang bị động cơ 2.0T GDI Turbo mạnh mẽ, đi kèm hộp số tự động 8 cấp Aisin, mang lại cảm giác lái đầy phấn khích, linh hoạt nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. An toàn cũng là yếu tố ưu tiên hàng đầu trong thiết kế của M8 với hệ thống "ma trận" túi khí toàn diện 360° - tiên phong có trong phân khúc MPV với túi khi cho hàng ghế sau. Tính năng này cùng các hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động (FAPA), hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS)… giúp All-New M8 trở thành mẫu xe hàng đầu trong việc bảo vệ hành khách với gần 20 tính năng an toàn.

All-New GS8 – Thế hệ mới, uy thế mới

GAC All-New GS8 là đại diện SUV cỡ trung thế hệ mới, kết hợp giữa thiết kế mạnh mẽ, vận hành linh hoạt và trải nghiệm tiện nghi vượt kỳ vọng. Sở hữu động cơ xăng Turbo 2.0L GDI mạnh mẽ với công suất 248 mã lực và mô-men xoắn 400Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp Aisin danh tiếng từ Nhật Bản, GS8 mang lại cảm giác lái mượt mà, đầm chắc trên mọi địa hình.

Khung gầm công nghệ MegaStar cấu trúc thép cường lực, hệ thống treo độc lập, cùng gói công nghệ hỗ trợ lái thông minh ADAS giúp xe vận hành ổn định và an toàn trong mọi hành trình. Không gian cabin được đầu tư chỉn chu với màn hình kép 12.3 inch, ghế bọc da cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống cách âm ấn tượng và hàng loạt trang bị cao cấp khác.

Với thiết kế bề thế, tiện nghi chuẩn SUV hạng sang, cùng mức giá cạnh tranh, All-New GS8 là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV toàn diện – vừa đủ mạnh để tiên phong, vừa đủ thông minh để nổi bật. Đây là thời điểm lý tưởng để chạm tay vào chiếc SUV đáng giá bậc nhất trong phân khúc.

Chi tiết liên hệ các đại lý của GAC Việt Nam:

Thông tin tham khảo

Tập đoàn ô tô Quảng Châu (GAC Group) là doanh nghiệp lọt trong danh sách Fortune Global 500 trong 11 năm liên tiếp với xếp hạng 165 vào năm 2023 cùng kinh nghiệm gần 20 năm liên doanh, sản xuất với Toyota và Honda tại thị trường Trung Quốc.

Tại Việt Nam, năm 2024, Thương hiệu GAC được Tập đoàn Tan Chong phân phối bán lẻ các loại ô tô máy xăng, thông qua công ty con TC Services Việt Nam (TCSV). Tan Chong là một trong những tập đoàn ô tô lớn tại Malaysia, đã hoạt động trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam gần hai thập kỷ, sở hữu một nhà máy lắp ráp đạt tiêu chuẩn toàn cầu tại Đà Nẵng.