Galaxy S25 Ultra cho iPhone 16 Pro Max "hít khói" trong bài kiểm tra hiệu năng: Chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy quá mạnh!

Lần đầu tiên trong lịch sử, một chiếc điện thoại Samsung đã vượt qua iPhone trong bài kiểm tra tốc độ. Galaxy S25 Ultra không chỉ đánh bại iPhone 16 Pro Max mà còn trở thành smartphone nhanh nhất thế giới trong thử nghiệm của YouTuber PhoneBuff.

Trong video được đăng tải trên kênh PhoneBuff, một cánh tay robot đã được lập trình để mở hàng loạt ứng dụng và trò chơi theo thứ tự, sau đó quay lại mở lại theo chiều ngược lại. Galaxy S25 Ultra hoàn thành bài kiểm tra trong 3 phút 7 giây, trong khi iPhone 16 Pro Max mất 3 phút 21 giây. Kết quả này cũng vượt trội hơn cả OnePlus 13, thiết bị mất 3 phút 12 giây để hoàn thành bài kiểm tra. Điều đáng chú ý là Galaxy S25 Ultra chỉ có 12GB RAM, trong khi OnePlus 13 có tới 16GB RAM.

Xem video so sánh do PhoneBuff thực hiện tại đây.

PhoneBuff thực hiện so sánh tốc độ giữa iPhone 16 Pro Max và Galaxy S25 Ultra

Từ lâu, vi xử lý của Apple luôn được đánh giá cao về hiệu suất CPU, thường vượt trội so với các đối thủ như MediaTek, Qualcomm và chính Samsung. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, Qualcomm đã rút ngắn khoảng cách với Apple, dù vẫn chưa thể đánh bại iPhone trong các bài kiểm tra hiệu suất đơn nhân. Nhưng ở khía cạnh GPU, các chipset flagship từ MediaTek và Qualcomm đã dần vượt mặt chip của Apple.

Galaxy S25 Ultra hoàn thành bài kiểm tra hiệu năng nhanh hơn 14 giây so với iPhone 16 Pro Max

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Galaxy S25 Ultra đạt tốc độ ấn tượng này chính là vi xử lý Snapdragon 8 Elite For Galaxy. Trong sự kiện ra mắt, Samsung xác nhận rằng toàn bộ dòng Galaxy S25 đều sử dụng con chip cao cấp này, thay vì chia khu vực giữa Snapdragon và Exynos như các năm trước. Đây là một sự thay đổi lớn trong chiến lược của hãng, đảm bảo người dùng trên toàn cầu đều có thể trải nghiệm hiệu suất cao nhất mà Samsung mang lại.

Snapdragon 8 Elite For Galaxy là phiên bản tùy chỉnh đặc biệt của Snapdragon 8 Elite, được Qualcomm và Samsung hợp tác phát triển để tối ưu riêng cho dòng flagship của hãng. Con chip này không chỉ nhanh hơn phiên bản tiêu chuẩn mà còn mang lại hàng loạt cải tiến quan trọng. Theo công bố của Samsung, hiệu suất CPU tăng 37%, GPU mạnh hơn 30% và NPU nhanh hơn 40% so với Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy và Exynos 2400 trên dòng Galaxy S24. Ngoài ra, ProScaler Engine giúp tăng 40% chất lượng hình ảnh hiển thị, trong khi Mobile Digital Natural Image Engine (mDNIe) giúp tiết kiệm điện năng cho màn hình mà vẫn đảm bảo độ sắc nét tối đa.

Với sự hỗ trợ của Snapdragon 8 Elite For Galaxy, Galaxy S25 Ultra không chỉ mạnh mẽ trong các tác vụ thường ngày mà còn sở hữu khả năng xử lý đồ họa và AI vượt trội. Việc cải tiến hiệu suất ray tracing và Vulkan Engine giúp mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà hơn, với hình ảnh chân thực và độ chi tiết cao hơn.

Dù sở hữu phần cứng mạnh mẽ, Galaxy S25 Ultra không gặp vấn đề quá nhiệt nhờ hệ thống tản nhiệt cải tiến. Samsung đã trang bị một buồng hơi lớn hơn 40% cùng vật liệu dẫn nhiệt mới (TIM) giúp kiểm soát nhiệt độ tốt hơn, đảm bảo máy luôn mát mẻ ngay cả khi xử lý các tác vụ nặng.

Kết quả này cho thấy Qualcomm đang dần thu hẹp khoảng cách với Apple trong cuộc đua hiệu suất. Nếu Qualcomm tiếp tục giữ vững phong độ, có thể trong tương lai, các flagship Android sẽ còn cạnh tranh mạnh mẽ hơn với iPhone trong các bài kiểm tra tốc độ.