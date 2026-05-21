Gần 1 tỷ cổ phiếu VIX sắp về tài khoản nhà đầu tư, thị giá tăng 13% so với thời điểm chốt quyền

An Thái | 21-05-2026 - 13:45 PM | Thị trường chứng khoán

Thị giá VIX đã tăng khoảng 13% sau khoảng 2 tháng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã: VIX) vừa thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết. Cụ thể, gần 919 triệu cổ phiếu mới đã chính thức niêm yết từ ngày 205/2026, hiện số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết của VIX là 2,45 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ hơn 24.502 tỷ đồng. Đây là kết quả của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền thu về đạt 11.026 tỷ đồng.

Trong số cổ phiếu mới niêm yết, hơn 886 triệu cổ phiếu sẽ được giao dịch bổ sung từ ngày 29/05/2026; trong khi hơn 32,5 triệu cổ phiếu sẽ được giao dịch bổ sung từ ngày 21/04/2027 do đây là lượng cổ phiếu còn dư được phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trên thị trường, cổ phiếu VIX chốt phiên 20/5 đạt 18.800 đồng/cp. So với thời điểm chốt quyền mua cổ phiếu (9/3/2026), thị giá đã tăng khoảng 13% sau khoảng 2 tháng.

Theo kế hoạch, số tiền thu về sẽ được sử dụng vào nhiều mục đích. Trong đó, 5.013 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh; 5.013 tỷ đồng để cho vay ký quỹ; 1.000 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX). Thời gian dự kiến giải ngân trong quý 2/2026, ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2026, doanh thu hoạt động trong kỳ đạt 1.653 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế còn 156 tỷ đồng, giảm 66%.

An Thái

