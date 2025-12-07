Gần 178.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 11 tháng

Ảnh minh họa.

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố về tình hình đăng ký doanh nghiệp cho thấy những thông tin tích cực khi trong 11 tháng số lượng doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký tăng mạnh.

Cụ thể, trong 11 tháng năm 2025, cả nước ghi nhận gần 178.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tổng số vốn đăng ký đạt 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động. Các chỉ số này đều tăng trưởng ấn tượng 20,9% về số doanh nghiệp, 20,9% về vốn đăng ký và 16% về số lao động so với cùng kỳ năm 2024.

Nguồn vốn bổ sung vào nền kinh tế đạt mức kỷ lục với tổng số vốn đăng ký bổ sung trong 11 tháng là 5,6 triệu tỷ đồng, tăng vọt 104,3% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, số vốn tăng thêm từ các doanh nghiệp đang hoạt động chiếm gần 3,9 triệu tỷ đồng, tăng tới 197,3%.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 9,8 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh số lượng doanh nghiệp thành lập mới, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng đáng kể. Trong 11 tháng, cả nước có 97,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 36,9% so với cùng kỳ.

Theo đó, nền kinh tế đón nhận tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 11 tháng là 275,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Bình quân mỗi tháng có 25,1 nghìn doanh nghiệp gia nhập hoặc tái gia nhập thị trường.

Ngược lại, tính chung 11 tháng năm 2025, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 110,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,4% so cùng kỳ năm trước; 64,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 11,7%; 30,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 60,1%. Bình quân một tháng có 18,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hộ kinh doanh, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu giải quyết các nút thắt về thể chế, tiếp cận đất đai, tài nguyên, khoáng sản, hỗ trợ lãi suất, đào tạo nhân lực…

Cùng với đó, xây dựng lộ trình cắt giảm thủ tục, cắt giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính; Xây dựng nhóm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh về thuế và quy trình thuế, kết nối thuế, thúc đẩy hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp toàn cầu, đa quốc gia, gắn với cơ chế hỗ trợ hạ tầng (điện, tiền thuê đất, phí, lệ phí)…

Đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, Bộ Tài chính tập trung vào 2 nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Thứ nhất là hoàn thiện, cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng về chi phí tuân thủ, khơi thông tháo gỡ rào cản. Tiếp đến là hỗ trợ giúp doanh nghiệp thu hẹp các khoảng cách về quản trị, thuế, kế toán…