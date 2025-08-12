Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, nhập khẩu cao su về Việt Nam trong tháng 7 đạt hơn 175 nghìn tấn với trị giá hơn 274 triệu USD, tăng 13,7% về lượng và tăng 14,2% về trị giá so với tháng trước đó. Lũy kế trong 7 tháng đầu năm nước ta đã nhập khẩu hơn 1 triệu tấn cao su với trị giá gần 1,7 tỷ USD, tăng 7,2% về lượng và tăng 18,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường, Campuchia hiện nay là nhà cung cấp cao su lớn nhất của Việt Nam với hơn 378 nghìn tấn, trị giá hơn 510 triệu USD, giảm nhẹ 4% về lượng nhưng tăng 11% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá tăng 15%, đạt bình quân 1.348 USD/tấn.

Đứng thứ 2 trong số các nhà cung cấp là Trung Quốc với hơn 154 nghìn tấn, trị giá hơn 276 triệu USD, tăng mạnh 46% về lượng và tăng 34% về trị giá so với 7T/2025. Giá nhập khẩu bình quân giảm 8%, đạt bình quân 1.788 USD/tấn.

Hàn Quốc là nguồn cung cao su lớn thứ 3 của Việt Nam với hơn 110 nghìn tấn, trị giá hơn 188 triệu USD, tăng 12% về lượng và trị giá so với 7T/2024. Giá nhập khẩu 1.701 USD/tấn, tương đương với cùng kỳ năm trước.

Hiện mức thuế nhập khẩu cho cao su tự nhiên hiện dao động từ 5% đến 10%, phụ thuộc vào loại sản phẩm và xuất xứ của lô hàng. Nếu là nguồn từ các quốc gia trong khối ASEAN, các hiệp định thương mại tự do như AFTA có thể áp dụng mức ưu đãi, thậm chí 0% thuế nhập khẩu với điều kiện có C/O hợp lệ.

Việt Nam và Thái Lan hiện là hai trong số những quốc gia xuất khẩu cao su hàng đầu thế giới, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu cho ngành sản xuất săm lốp, găng tay và các sản phẩm công nghiệp. Thái Lan nhiều năm liền giữ vị trí số một về xuất khẩu cao su tự nhiên, với sản lượng thường chiếm hơn 30% thị phần toàn cầu, tập trung vào các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Việt Nam đứng thứ ba thế giới, chỉ sau Thái Lan và Indonesia, với thế mạnh về mủ cao su sơ chế và cao su hỗn hợp, chủ yếu xuất sang Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc. Trong khi Thái Lan duy trì lợi thế nhờ diện tích trồng lớn, sản lượng ổn định và hệ thống chế biến hiện đại, Việt Nam lại nổi bật ở khả năng đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường thông qua các hiệp định thương mại tự do.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu ngành cao su được kỳ vọng vượt 11 tỷ USD, bao gồm: Cao su thiên nhiên: khoảng 3,5 tỷ USD; Sản phẩm cao su: khoảng 5 tỷ USD; Gỗ cao su: khoảng 2,5 tỷ USD…

Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Thái Lan, Indonesia và Malaysia các cường quốc cao su trong khu vực Việt Nam vẫn duy trì sức cạnh tranh nhờ chuỗi giá trị đồng bộ, khả năng cung ứng ổn định và chất lượng ngày càng được cải thiện.

Mặc dù có nhiều tín hiệu tích cực, giá cao su vẫn đang chịu áp lực lớn từ biến động của chính sách thương mại quốc tế. Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), các biện pháp thuế mới từ phía Mỹ, nhất là đối với ô tô nhập khẩu, cộng với giá dầu thô giảm và lo ngại căng thẳng thương mại, đang khiến thị trường cao su thế giới gặp khó.