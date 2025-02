Gần 50% người Hà Nội muốn mua nhà ở TPHCM

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group , thị trường bất động sản TPHCM trong năm 2024 ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về nguồn cung mới, với tổng số căn hộ mở bán chỉ đạt khoảng 5.200 căn, giảm 40% so với năm 2023.

Tuy nhiên, tới quý IV/2024 thị trường TP.HCM đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ khi nguồn cung mới đạt hơn 3.400 căn, chiếm tới 66% tổng nguồn cung mới cả năm. Nhu cầu nhà ở duy trì ở mức cao, khi tỷ lệ lượng tiêu thụ/nguồn cung mở mới vượt 100%, phản ánh tâm lý thị trường tích cực và nhu cầu nhà ở vẫn duy trì ở mức cao.

Đáng chú ý, việc khan hiếm quỹ đất và chi phí đầu tư tăng cao tại khu vực trung tâm TPHCM đã tạo ra những thách thức đáng kể cho các chủ đầu tư bất động sản. Điều này thúc đẩy xu hướng dịch chuyển phát triển sang các khu vực ngoại thành và hình thành các khu đô thị vệ tinh, khu đô thị TOD tại TPHCM.

Theo khảo sát của One Mount Group về xu hướng đầu tư bất động sản của các nhà đầu tư tại Hà Nội, gần 50% khách hàng thể hiện sự quan tâm đến phân khúc căn hộ chung cư tại TPHCM. Trong đó, 20% sẵn sàng xuống tiền, tức là họ đã có ý định rõ ràng và sẵn lòng thực hiện giao dịch khi có cơ hội phù hợp. 65% cân nhắc tìm hiểu, cho thấy đây là nhóm khách hàng tiềm năng, có nhu cầu nhưng vẫn trong quá trình đánh giá thị trường, cần thêm thông tin và các yếu tố thuyết phục để đưa ra quyết định đầu tư.

Dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group cũng khẳng định, TPHCM vẫn luôn là một thị trường bất động sản hợp khẩu vị với nhà đầu tư Hà Nội.

Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản 2024 vừa được Savills Việt Nam công bố cho thấy, giá sơ cấp căn hộ mở bán mới tại Hà Nội năm 2024 trung bình là 75 triệu đồng/m2. Còn TPHCM ghi nhận giá kỷ lục lên đến 91 triệu đồng/m2, cao hơn Hà Nội 19%.

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, 66% người Hà Nội được hỏi quan tâm đến bất động sản phía Nam. Ngoài ra, các khu vực vùng ven, các thị trường vệ tinh TPHCM cũng đang nằm trong mối quan tâm của người tìm kiếm bất động sản đến từ Hà Nội. Các thị trường này là Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Các loại hình bất động sản được người tiêu dùng Hà Nội quan tâm nhất trong xu hướng Nam tiến là chung cư với 75% người tiêu dùng Hà Nội lựa chọn loại hình này khi Nam tiến. Kế đó là nhà phố/shophouse với 53%, đất nền 53%, nhà riêng/nhà thổ cư 39%, biệt thự 29%, bất động sản nghỉ dưỡng 28%.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc kinh doanh PropertyGuru Việt Nam nhận định, thị trường bất động sản tại Hà Nội và TPHCM có sự phân hóa rõ rệt trong hai năm vừa qua. Không chỉ người Hà Nội, các nhà đầu tư tại TPHCM cũng đang đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội tại chính thị trường TPHCM. Đây là một sự dịch chuyển đáng chú ý. “Dòng tiền từ Hà Nội dịch chuyển vào TPHCM rất rõ ràng trong quý IV/2024”, ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Đinh Minh Tuấn, động lực để giới đầu tư Hà Nội chuyển hướng các thị trường phía Nam đến từ các nguyên nhân là thị trường bất động sản ở đây giàu tiềm năng, giá đang ở mức khá tốt, thị trường có dự án bất động sản mới chất lượng tốt và giá bất động sản tại khu vực đang sống là Hà Nội và các khu vực giáp ranh Hà Nội đang quá cao.