Gần 90% môi giới chưa có chứng chỉ hành nghề, VARS lên tiếng cảnh báo

Ngày 07/12 tại TP.HCM, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức Tọa đàm “Chuẩn hóa nghề môi giới bất động sản – Kiến tạo sự nghiệp bền vững” với sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn Nam Long, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia pháp lý, kinh tế, đào tạo và khối doanh nghiệp.

Các chuyên gia cho rằng chỉ khoảng 15% môi giới tuân thủ các điều kiện hành nghề, còn lại vừa làm vừa lo sợ vi phạm

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu & Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), chất lượng đội ngũ môi giới đang ở mức đáng báo động khi tới 89% môi giới hiện không có chứng chỉ hành nghề hợp lệ. Trong đó, 51,8% chưa từng đào tạo, 24,1% đã học nhưng chưa được cấp chứng chỉ, và 12,8% có chứng chỉ nhưng đã hết hiệu lực. Chỉ 11,3% môi giới trên thị trường hiện sở hữu chứng chỉ còn hiệu lực.

Không chỉ thiếu chuẩn về nhân lực, hệ thống đào tạo cũng đang rơi vào tình trạng “trăm hoa trăm chuẩn”. Nhiều cơ sở không đủ điều kiện pháp lý vẫn mở lớp, rút ngắn chương trình học, sử dụng giảng viên không đạt chuẩn. Có nơi cấp giấy chứng nhận chỉ sau vài giờ học, nhưng giấy này vẫn được dùng để mở sàn hoặc đi thi sát hạch, gây méo mó toàn bộ hệ thống và tạo rủi ro lớn cho thị trường.

Một bất cập khác là ở nhiều địa phương chưa tổ chức kỳ thi sát hạch, khiến môi giới không biết học ở đâu để đạt chuẩn, trong khi doanh nghiệp lại không thể tuyển được nhân sự đủ chứng chỉ để vận hành đúng quy định pháp luật.

Trên thực tế, nhiều vi phạm còn phát sinh từ việc môi giới không nắm rõ quy định, thông tin sản phẩm hoặc cố ý giao dịch các sản phẩm bất động sản chưa đủ điều kiện pháp lý, gây rủi ro cho khách hàng và làm xấu đi hình ảnh thị trường.

Tại tọa đàm, nhiều chuyên gia thống nhất rằng thị trường chỉ có thể vận hành minh bạch khi lực lượng môi giới được thiết lập lại theo chuẩn chung. VARS đề xuất xây dựng bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp thống nhất trên phạm vi toàn quốc, với ba trụ cột gồm: Chuẩn hóa chương trình đào tạo, phương pháp sát hạch và quy trình cấp chứng chỉ; Công bố Quy chế đánh giá – công nhận đạt chuẩn theo Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp VPEC 2025; Ứng dụng công nghệ và dữ liệu để giám sát chất lượng hoạt động môi giới.

Những giải pháp này không chỉ nâng cao năng lực của đội ngũ môi giới mà còn góp phần thiết lập “kỷ luật nghề” – yếu tố then chốt để thị trường vận hành minh bạch và bền vững hơn.

Theo VARS, chuẩn hóa nghề không chỉ là một thủ tục hành chính hay yêu cầu pháp lý, mà là bước tái thiết quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi người mua – người bán, giảm rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, củng cố niềm tin vào thị trường và xây dựng văn hóa nghề minh bạch, lành mạnh hơn.

Trong giai đoạn thanh lọc mạnh 2025–2026, chỉ những cá nhân và doanh nghiệp tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp mới có thể trụ vững. Thông điệp của tọa đàm được nhấn mạnh rõ ràng: chuẩn hóa nghề môi giới không phải khẩu hiệu, mà là điều kiện sinh tồn của thị trường.

VARS kỳ vọng đối thoại cởi mở và hợp tác đa bên sẽ giúp thị trường từng bước hình thành lực lượng môi giới chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững, tạo nền tảng cho quá trình phục hồi và phát triển ổn định của ngành bất động sản trong thời gian tới.