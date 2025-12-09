Gần 9.000 tỉ đồng “chạy đà” cho dự án đường sắt tốc độ cao qua Đà Nẵng

Ngày 9-12, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết thành phố vừa ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UBND phê duyệt Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam khu vực từ sông Thu Bồn về phía Bắc đến hết ranh giới thành phố Đà Nẵng.

Gần 9.000 tỉ đồng giải phóng mặt bằng làm đường sắt tốc độ cao qua 9 xã phường ở Đà Nẵng (Ảnh minh họa AI)

Dự án có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỉ đồng, vốn đầu tư từ Ngân sách trung ương, ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư với tiến độ thực hiện từ năm 2025 đến năm 2028.

Địa điểm xây dựng tại các xã, phường: Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Bà Nà, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Hòa Tiến, Điện Bàn Bắc và Điện Bàn Tây.

Mục tiêu dự án nhằm thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam khu vực từ sông Thu Bồn về phía Bắc đến hết ranh giới thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, xây dựng các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ nhu cầu tái định cư cho người dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi, ổn định đời sống, sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hương. Đáp ứng kịp thời tiến độ thi công tuyến đường sắt tốc độ cao.

Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng căn cứ các nội dung đã phê duyệt, tổ chức triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định; chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Đồng thời, Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.