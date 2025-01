Gần Tết, thịt tươi sống đồng loạt "rủ nhau" tăng giá

Hiện tại, chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2025, tuy nhiên nhiều thực phẩm tươi sống đang có xu hướng tăng giá.

Theo khảo sát tại các chợ truyền thống ở Hà Nội, các loại thịt như: nạc vai, mông, ba chỉ, sườn thăn dao động 140.000 - 150.000 đồng/kg. Các loại thịt khác thấp hơn khoảng 10.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Hồng - một tiểu thương tại chợ Mỹ Đình cho biết: "Trong 2 tuần nay, giá thịt lợn tại chợ đầu mối tăng nên tôi buộc phải điều chỉnh. Bên Trung Quốc đang thu mua thịt lợn của Việt Nam nên mới xảy ra tình trạng tăng giá".

Tại chợ truyền thống Hà Nội, giá phần lợn ngon đang dao động 140.000- 150.000 đồng/kg (Ảnh: Thanh Loan).

Ngoài ra, chị Tô Thanh Hòa - tiểu thương khác lại cho rằng: "Mọi năm là sát Tết giá thịt mới tăng, nhưng năm nay lại tăng từ sớm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ đợt lũ lụt vào tháng 9-2024 và dịch tả heo châu Phi phức tạp".

Ngoài thịt lợn, giá thịt gà, vịt và thịt bò cũng đang chứng kiến cảnh tăng giá. Cụ thể, gà công nghiệp là 75.000 đồng/kg, vịt là 85.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá các loại thịt bò cũng từ 260.000- 290.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với trước đó.

Chị Ngọc Mai (nội trợ, Hà Nội) chia sẻ: "Việc tăng giá thịt dịp Tết cũng sẽ khiến người tiêu dùng phải cân nhắc, tính toán chi tiêu do đây là nguồn nguyên liệu chính cho rất nhiều thực phẩm chế biến".

Ngoài thịt lợn, giá thịt gà, vịt và thịt bò cũng đang chứng kiến cảnh tăng giá (Ảnh: Thanh Loan).

Ở góc độ người kinh doanh, chị Nguyễn Tâm Anh - chủ cơ sở Giò chả Bà Vân (Tp.Hà Nội), cũng lo lắng vì giá nguyên liệu tăng quá mạnh nhưng giá giò chả không thể tăng vì thị trường đang "ế ẩm".

"Không hiểu sao đến giờ mà nhà hàng, tiệc cưới rất ít đặt hàng, bán lẻ cũng chậm, mỗi ngày tôi chỉ bán được khoảng 40 kg giò chả, có tuần chỉ làm 4 ngày vì hàng bán ra quá chậm", chị Tâm Anh nói.

Chị cũng chia sẻ, hàng năm từ 23 tháng Chạp, lượng hàng bán ra đạt khoảng 100 - 200 kg/ngày và giá bán tăng từ 10.000 - 15.000 đồng/kg do giá thịt heo khi đó mới tăng, còn nay mới đầu tháng Chạp nhưng giá nguyên liệu đã tăng nên cơ sở không thể tăng giá.

Giá các mặt hàng thịt tươi sống tại các siêu thị vẫn giữ ổn định (Ảnh: Thanh Loan).

"Một số mối đặt hàng nhưng chúng tôi không dám nhận vì không chốt được giá. Lỡ khi đó giá thịt heo tăng nữa, làm ra chỉ có lỗ", chị Tâm Anh bộc bạch.

Trái ngược với diễn biến tăng giá thực phẩm tươi sống tại các chợ dân sinh, giá các mặt hàng trên tại các siêu thị vẫn giữ ổn định. Ngoài ra, các siêu thị còn có chính sách khuyến mại, kích cầu tiêu dùng.

Cụ thể, chuỗi siêu thị bán lẻ thực phẩm như GO!, Big C, Tops Market, go! dự kiến sản lượng cung ứng cho dịp Tết năm nay tăng khoảng 10% so với cùng kỳ Tết năm ngoái, qua đó đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Bên cạnh đó, nhằm kích cầu tiêu dùng, hiện tại các doanh nghiệp triển khai đồng loạt nhiều chương trình khuyến mãi với các gam hàng đặc trưng cho Tết, như: Lễ hội thịt heo, lễ hội đồ chua, giò chả, chương trình giá sốc giảm 50%, mua 1 tặng 1 dịp cuối năm…

Thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội, năm nay, Hà Nội đã chuẩn bị 59.670 tấn thịt lợn hơi, 19.890 tấn thịt gia cầm, 16.500 tấn thịt bò, 396 triệu quả trứng gia cầm, 331.500 tấn rau củ, 16.560 thủy sản, thực phẩm chế biến 16.560 tấn… Vì vậy, người dân có yên tâm mua sắm, không lo thiếu hàng.