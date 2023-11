Gặp gỡ nữ tướng của Amazon: Mạnh mẽ hơn sau 2 sai lầm nghiêm trọng, 18 sáng chế tập đoàn đều góp công

Năm đầu tiên làm việc, Beryl Tomay quyết định thay đổi mã phần mềm cho trang xác nhận đơn hàng Amazon. Người phụ nữ này cũng thay đổi cơ sở dữ liệu của sách điện tử Kindle - có lẽ, như một cách để đánh dấu sự xuất hiện của mình.

Tuy nhiên, hành động trên lại khiến Amazon mắc lỗi nghiêm trọng. Trang web lỗi hiển thị tới khách hàng, trong khi người dùng không thể đăng nhập hay tải xuống bất kỳ thứ gì từ Kindle. Mọi thứ đảo lộn tới mức Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, phải đích thân gửi email để hỏi về vấn đề.

Hiện tại, Tomay đang phụ trách một bộ phận quan trọng của Amazon: giám sát hoạt động kinh doanh & công nghệ tại đơn vị giao hàng “chặng cuối”. Mức độ trơn tru của bộ phận này sẽ quyết định xem liệu Amazon có có một kỳ nghỉ lễ cuối năm mãn nhãn hay không.

Tomay, 41 tuổi, cho biết bản thân đã học được nhiều điều từ 2 sai lầm trong quá khứ. Cô háo hức kể về nó, thậm chí phát biểu tại các sự kiện quan trọng của công ty với hy vọng trải nghiệm của mình có thể giúp ích cho những người mới bắt đầu.

Theo WSJ, Tomay dành toàn bộ kiến thức chuyên môn của mình để cống hiến cho Amazon ở Seattle. Tuy nhiên, trước khi đạt được thành tựu tại gã khổng lồ bán lẻ, cô gái này đã tận dụng năng lực kinh doanh của mình ngay từ khi chỉ là một thiếu niên.

Ngày đó, Tomay xây dựng một trang web dành riêng cho người hâm mộ nhạc rock Radiohead và đặt tên là Follow Me Around - tên một bài hát chưa phát hành của ban nhạc. Trang web này sau đó nổi tiếng đến mức chính Radiohead phải chú ý. Họ gửi quà cũng như rất nhiều tin tức độc quyền cho Tomay để cô chia sẻ chúng cho độc giả. Một công ty khởi nghiệp đã tiếp cận Tomay để mua lại trang web Follow Me Around. Số tiền nhận được cô dùng để trang trải học phí tại Đại học Waterloo ở Ontario.

Năm 2004, Tomay thực tập tại Amazon, sau đó được nhận vào làm chính thức. Do cô mắc phải 2 sai lầm nghiêm trọng, ban lãnh đạo khi ấy đã phải cân nhắc rất kỹ trước khi ra quyết định giữ nhân sự.

“Đó là một khoảnh khắc quan trọng đối với tôi. Bài học rút ra là các bạn phải biết đứng lên, học hỏi từ những sai lầm và bước tiếp”, Tomay nói và cho biết mình hiện đang dẫn đầu một nhóm quản lý quá trình đồng bộ hóa tự động diễn ra khi người dùng Kindle đọc sách. 18 bằng sáng chế tại Amazon đều có tên Tomay.

Vào đầu những năm 2010, Tomay lãnh đạo nhóm làm việc trên Fire Phone - chiếc điện thoại thông minh được thiết kế nhằm cạnh tranh với nhiều thiết bị cao cấp vào thời điểm đó. Dự án này sau thất bại, song nhìn nhận theo phương diện tích cực, lại giúp Tomay rút ra rất nhiều bài học.

Sau Fire Phone, Tomay bắt đầu thử thách bản thân ở mảng giao hàng của Amazon, gia nhập đơn vị giao hàng chặng cuối và lãnh đạo Prime Now - bộ phận chuyên cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh. Trong đại dịch, Prime Now được coi là một trong những phân khúc Amazon đặc biệt chú trọng để đáp ứng nhu cầu những người tiêu dùng mắc kẹt vì phong toả.

Cuộc khủng hoảng sức khỏe sau đó trở thành một trong những thách thức lớn nhất trong sự nghiệp Tomay, khi Amazon tràn ngập đơn đặt hàng chỉ sau 1 đêm. Một số đồng nghiệp chia sẻ với Tomay rằng họ đã phải vật lộn cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Đó là lúc Tomay nhận ra mình cần phải thay đổi phong cách làm việc. Cô đề xuất một chương trình có tên “Org day”, cho phép nhân viên ‘nghỉ ngơi’ 8 ngày một năm để tập trung phát triển cá nhân và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Quý IV thường là quý quan trọng nhất trong năm của Amazon. Công ty đã lên kế hoạch thuê 250.000 người làm việc toàn thời gian, bán thời gian và thời vụ cho một loạt các kho hàng để bắt đầu bước vào giai đoạn mua sắm kỳ nghỉ lễ. Nhóm của Tomay sẽ phụ trách vận chuyển hàng triệu gói hàng và ngay cả khi có bất kỳ vấn đề phát sinh nào xảy ra, Tomay vẫn rất lạc quan.

“Mỗi năm, tôi lại học được điều gì đó mới mẻ”, cô nói.

Theo: WSJ