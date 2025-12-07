Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gấp rút 'vượt nắng, thắng mưa' thi công sân bay Long Thành

07-12-2025 - 09:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 19/12, sân bay quốc tế Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên, những ngày qua trên công trường có gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và hơn 3.000 thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ.

Trên công trường các gói thầu dự án sân bay Long Thành, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân đang tăng tốc thi công những hạng mục để bảo đảm hoàn thành để đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sân bay Long Thành đang gấp rút thi công ở nhiều hạng mục dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, giai đoạn 1).

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án, để phục vụ thi công 12 gói thầu, các nhà thầu đang huy động gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân lao động và hơn 3.000 thiết bị thi công, tổ chức hàng trăm mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ.

Tại gói thầu 5.10 thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành, không khí thi công rất khẩn trương. Đây là gói thầu quan trọng nhất của toàn bộ dự án và được ví như trái tim của sân bay Long Thành.

Bên trong nhà ga hành khách, công nhân thi công các hạng mục thang cuốn, thang máy, cầu thang bộ, hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Gói thầu 5.10 (nhà ga hành khách) được bố trí 4.914 nhân sự và hơn 1.000 thiết bị.

Thi công hệ thống ống lồng tại sân bay Long Thành.

Mái kiến trúc đã cơ bản hoàn thành đối với khu cánh.

Cánh nhà ga hành khách đang được gấp rút hoàn thành.

Các liên danh nhà thầu đã huy động hàng trăm mũi thi công.

Ở các gói thầu trụ sở làm việc của lực lượng công an và hải quan cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Đường băng sân bay Long Thành đã sẵn sàng để đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ngày 19/12.

Khu vực các bồn chứa kho nhiên liệu của sân bay Long Thành cũng đang được gấp rút thi công.

Sân bay Long Thành, được xây dựng trên diện tích hơn 5.000ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Công an phát thông báo về tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Theo Duy Anh - Mạnh Thắng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá thực phẩm và nhiên liệu leo thang sau mưa lũ, CPI Việt Nam tháng 11 tăng mạnh

Giá thực phẩm và nhiên liệu leo thang sau mưa lũ, CPI Việt Nam tháng 11 tăng mạnh Nổi bật

Đề xuất mới về cách kê khai thuế của hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán

Đề xuất mới về cách kê khai thuế của hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán Nổi bật

Tăng tốc mở cửa bầu trời

Tăng tốc mở cửa bầu trời

08:32 , 07/12/2025
Khánh thành nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ ô tô chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam

Khánh thành nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ ô tô chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam

08:00 , 07/12/2025
Đề xuất mới giúp hộ kinh doanh "bớt lo" khi kê khai thuế từ 1-1-2026

Đề xuất mới giúp hộ kinh doanh "bớt lo" khi kê khai thuế từ 1-1-2026

07:45 , 07/12/2025
Cuối năm 2025, cả nước sẽ có 3.188 km cao tốc

Cuối năm 2025, cả nước sẽ có 3.188 km cao tốc

18:04 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên