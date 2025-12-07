Gấp rút 'vượt nắng, thắng mưa' thi công sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành, được xây dựng trên diện tích hơn 5.000ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.