Gặp Tổng Bí thư, DN Mỹ kế thừa di sản của Thomas Edison tiết lộ Việt Nam là nước châu Á đầu tiên được chọn

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Scott Strazik, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn GE Vernova. Ảnh: TTXVN

Đây là Tập đoàn GE Vernova của Mỹ.

Chiều qua (9/3), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Scott Strazik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn GE Vernova của Mỹ.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của năng lượng đối với mục tiêu phát triển bứt phá của Việt Nam. Đồng thời, Tổng Bí thư đề nghị GE Vernova tiếp tục phát huy tiềm năng và bề dày kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa với Việt Nam trên các lĩnh vực hạ tầng, công nghệ và nguồn nhân lực về năng lượng; là đối tác quan trọng của Việt Nam trong triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đặc biệt, Tổng Bí thư hoan nghênh GE Vernova tổ chức Hội nghị “Kiến tạo Năng lượng Tương lai” thường niên tại Việt Nam, với nhiều chủ đề thiết thực. Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng là cầu nối, cửa ngõ thúc đẩy hợp tác giữa GE Vernova với các nước khu vực, nhất là khu vực ASEAN.

Về phần mình, Chủ tịch Tập đoàn GE Vernova khẳng định tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam, với môi trường chính sách cởi mở và tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam là nguồn cảm hứng lớn đối với tập đoàn. Theo ông Scott Strazik, GE Vernova chọn Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên tổ chức hội nghị năng lượng thường niên, quy tụ hơn 100 nhà lãnh đạo các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới, qua đó mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới trong hợp tác của tập đoàn với Việt Nam và khu vực.

GE Vernova chọn Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên tổ chức hội nghị năng lượng thường niên. Ảnh: TTXVN

Ông Scott Strazik cũng khẳng định rằng, Tập đoàn GE Vernova luôn sẵn sàng là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền hai nước, đồng hành cùng Việt Nam không chỉ trong mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, mà cả quá trình triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Tập đoàn nổi tiếng của Mỹ là đối tác quen thuộc của Việt Nam

GE Vernova hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia. Ảnh: GE Vernova

GE Vernova là doanh nghiệp năng lượng độc lập kế thừa di sản hơn 130 năm của General Electric (GE), tập đoàn được thành lập bởi nhà phát minh Thomas Edison vào năm 1892. GE Vernova hiện nay tiếp tục di sản này bằng cách tập trung vào công nghệ năng lượng, bao gồm điện gió, năng lượng hạt nhân, và các giải pháp lưới điện.

GE Vernova kinh doanh trong lĩnh vực điện và hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia, với doanh thu năm 2024 đạt 35 tỷ USD.

Tại Việt Nam, GE Vernova không phải là cái tên xa lạ. Bởi GE Vernova bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam từ năm 1993 và hiện có khoảng 1.700 nhân viên. Hiện nay, GE Vernova tham gia một số dự án, hoạt động tiêu biểu tại Việt Nam như: Nhà máy nhiệt điện Nhơn trạch 3, 4; các nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu và các dự án điện mặt trời, điện gió, lưới điện truyền tải tại Việt Nam…

Trước đó, trong các cuộc làm việc trước đây với Chính phủ Việt Nam, Tập đoàn GE Vernova dự kiến và mong muốn mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam như: Cung cấp thiết bị cho các nhà máy điện khí LNG; xây dựng các trạm biến áp, thiết bị và giải pháp truyền tải điện; cung cấp các giải pháp công nghệ số trong ngành điện lực…, cùng Việt Nam thực hiện sứ mệnh phát triển năng lượng sạch.