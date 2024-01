GEEK Up - Hành trình xây dựng sản phẩm số mang lại giá trị đích thực

Trải qua chặng đường 10 năm, GEEK Up với đội ngũ chuyên gia giỏi, đam mê thực chiến và sâu sắc trong trong việc xây dựng sản phẩm số. Các sản phẩm do GEEK Up luôn ở tiêu chuẩn quốc tế.



Trong quá trình đó, GEEK Up tạo ra lợi thế cạnh tranh thông khi áp dụng agile organization vào vận hành nội bộ và thấu hiểu insightful vào tư duy phát triển sản phẩm. Với tư duy agile tiên tiến, công ty đạt được nhiều thành tựu khi áp dụng văn hóa và cấu trúc tổ chức phẳng, giúp mỗi thành viên thực sự làm chủ công việc của mình và hợp tác chặt chẽ với nhau. Đồng thời, việc phát triển sản phẩm một cách insightful là cực kỳ khó khi vừa có thể thu lại được lợi ích cho doanh nghiệp, vừa thỏa mãn những nhu cầu của người dùng sản phẩm, và GEEK Up hiện tại đã làm được điều này.

Công ty nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực từ đối tác và cộng đồng làm sản phẩm. Đối với việc phát triển sản phẩm số sáng tạo, doanh nghiệp chỉ cần có ý tưởng và tầm nhìn, GEEK Up sẽ đồng để triển khai từ A đến Z. Việc triển khai sẽ đi tổng thể từ chiến lược, ý tưởng, concept, thiết kế, đến coding,.... Điển hình, GEEK Up đã phát triển sản phẩm số sáng tạo cho nhiều startup trong khu vực như: Waitrr (Singapore), Funding Societies (Indonesia), NIKKEI FTRI (Nhật Bản)…, ở Việt Nam kế đến như The Coffee House (ứng dụng khách hàng đầu tiên cho chuỗi F&B), Tập đoàn Lộc Trời (nền tảng nông nghiệp thông minh), Công ty Chứng khoán SSI (nền tảng giao dịch & quản lý tài sản), Công ty quản lý quỹ Eastspring (nền tảng phân phối đầu tư).

Cuối cùng, GEEK Up có khả năng hiểu rõ bài toán của doanh nghiệp và "may đo" cho doanh nghiệp một giải pháp "fit" nhất, đồng thời năng lực tư vấn - thiết kế - công nghệ giúp triển khai thành công giải pháp công nghệ may đó như: TPBank - Live Bank: nâng cao khả năng đáp ứng dịch vụ cho khách hàng cá nhân thông qua hệ thống kiosk banking; Shinhan Finance: thúc đẩy tăng trưởng cho vay cá nhân thông qua nền tảng số; ACB: tăng trưởng tập khách hàng doanh nghiệp thông qua portal quản lý dòng tiền từ nhiều tài khoản; Hoàng Phúc International: tăng trưởng doanh thu và trải nghiệm khách hàng thông qua omnichannel và Amazon Global Selling: phát triển merchant thông qua portal dành cho merchant.

Chặng đường tiếp theo

Impactful Product là kim chỉ nam trong việc xây dựng sản phẩm số tại GEEK Up. Để xây dựng những sản phẩm công nghệ giúp doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt, GEEK Up định hướng mở rộng đội ngũ trẻ tài năng. Ngoài tập trung vào việc tối ưu hóa thời gian ra thị trường và chi phí ROI, GEEK Up sẽ tiếp tục nâng cao mô hình hợp tác (co-creation model) cùng với khách hàng.

Nhà sáng lập của GEEK Up cho biết công ty sẽ không ngừng tìm hiểu và cập nhật nhiều product concept - idea mới nhằm giúp công ty duy trì vị thế tiên phong trong lĩnh vực phát triển sản phẩm số sáng tạo. Đồng thời, cập nhật những giải pháp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, mở rộng phạm vi ứng dụng và đáp ứng đa dạng nhu cầu cho giải pháp công nghệ may đo.

Song song đó, nhằm mở rộng giá trị mang lại cho khách hàng sau khi hoàn thiện sản phẩm số, GEEK Up mang đến giải pháp product marketing (tiếp thị sản phẩm) và product team build-up (xây dựng đội ngũ sản phẩm). Trong khi product marketing giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm số ra thị trường hiệu quả, thì product team build-up giúp xây dựng đội ngũ và chuyển giao sản phẩm tối thiểu cho doanh nghiệp.

Cuối cùng, GEEK Up đề cao việc mang lại giá trị cho cộng đồng số thông qua chuỗi hội thảo Digital Product in Action (DPA) và hợp tác cùng cộng đồng khác. Công ty sẽ tiếp tục tham gia đồng hành trong các sự kiện công nghệ, tham dự như diễn giả và đối tác đồng hành.

Hội thảo DPA cho GEEK Up tổ chức là cầu nối cho những chuyên gia đầu ngành kể câu chuyện thực chiến và kinh nghiệm triển khai thực tế. Gần đây nhất, DPA13 với chủ đề "Build a Scalable & Authentic Loyalty Solution for Retail & BFSI" khám phá cách thức và kinh nghiệm triển khai các giải pháp loyalty phù hợp với thị trường khách hàng đại chúng. Sự kiện với sự góp mặt của: ông Bùi Hải An, Senior Advisor | Timo; ông Trần Kim Minh, Former Project Director & R&D | Top công ty chứng khoán; ông Đinh Công Chinh, CIO | ACFC & VFBS; ông Tim Wekezer, CEO | Waitrr; ông Nguyễn Ngọc Minh Triết - Product Analysis Expert | GEEK Up; bà Lê Ngọc Hồng Ánh - Business Development Expert.

Để biết thêm thông tin hoặc đặt lịch phỏng vấn với các chuyên gia, vui lòng liên hệ: Dung Lê - BD Manager GEEK Up tại email dung.lt@geekup.vn.