Gemadept ‘rót’ 300 tỷ đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp mới tại Hải Phòng

Công ty Cổ phần Gemadept (MCK: GMD, sàn HoSE) vừa thông qua việc góp vốn thành lập công ty cổ phần và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến thành lập có tên là Công ty Cổ phần Dịch vụ Nam Đình Vũ (NDS); trụ sở đặt tại Lô CN27, Khu Phi Thuế Quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải, TP.Hải Phòng.

NDS sẽ có vốn điều lệ ở mức 500 tỷ đồng, trong đó Gemadept góp 300 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 60%. Đồng thời, Gemadept cử ông Nguyễn Mạnh Hà làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp này tại NDS.

Trước đó, Gemadept cũng đã công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept để nhận chuyển nhượng 14,7 triệu cổ phần phổ thông, tương đương 49% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Mekong Logistics.

Tính đến ngày 31/3/2026, Mekong Logistics đang là công ty liên doanh, liên kết của Gemadept với tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết 25,02%.

Công ty Cổ phần Mekong Logistics được thành lập từ ngày 19/6/2015, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (cụ thể: quản lý và khai thác cảng biển, cảng tổng hợp, cảng hàng hóa). Trụ sở chính đặt tại Khu công nghiệp Sông Hậu - Giai đoạn 1, xã Châu Thành, TP.Cần Thơ.

Trong một diễn biến khác, ngày 22/5/2026 vừa qua, Gemadept đã chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 22%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.200 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 29/5/2026.

Với gần 426,5 triệu cổ phiếu GMD đang lưu hành trên thị trường, Gemadept sẽ phải chi khoảng gần 938,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Phương án chia cổ tức nêu trên đã được các cổ đông của Gemadept thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 6/5/2026.

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với hai kịch bản, kịch bản đăng ký và kịch bản phấn đấu. Trong đó, kịch bản đăng ký dự kiến doanh thu thuần đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 9% so với kết quả thực hiện trong năm 2025; lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 11%.

Còn kịch bản phấn đấu dự kiến doanh thu thuần 6.800 tỷ đồng, tăng 5% so với kế hoạch đăng ký và lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng, tăng 7%.

Kết thúc quý I/2026, Gemadept mang về doanh thu thuần hơn 1.452,4 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 716,4 tỷ đồng, tăng 22,9%.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 22,3% kế hoạch doanh thu thuần và 25,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà kịch bản đăng ký đã đề ra.



