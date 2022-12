Gen Z bắt trend trải nghiệm dòng thẻ ngân hàng dành riêng cho giới trẻ

Theo báo cáo của Chi Hội thẻ Việt Nam, tính đến 30/6/2022, tổng số lượng thẻ đang lưu hành đạt 128,5 triệu thẻ các loại, tăng 7% so với năm 2021 và tăng 49% so với cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh số thanh toán thẻ toàn thị trường đạt hơn 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng doanh số thanh toán chi tiêu thẻ tăng từ 19% năm 2018 lên 33% tại thời điểm ngày 30/6/2022.



Theo chuyên gia, thu nhập người dân ngày một cải thiện và các tính năng của thẻ ngân hàng tốt hơn đã thúc đẩy doanh số thanh toán thẻ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là ở bộ phận khách hàng trẻ - những người tiếp cận nhanh với công nghệ và xu hướng mới.

Thậm chí, đối với nhiều người, thẻ ngân hàng, điện thoại di động đã trở thành vật bất ly thân, giúp họ chi tiêu, thanh toán một cách dễ dàng, tiện lợi trong cuộc sống hàng ngày. Mỹ Anh (25 tuổi, Hà Nội) cho biết, trong ví thường có rất ít tiền mặt, vì hiện nay các siêu thị, cửa hàng đã cho phép thanh toán qua thẻ, qua QR code, chuyển tiền online rất tiện lợi. Chưa kể, nếu biết "săn sale" các chương trình ưu đãi, khuyến mại thì việc sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng sẽ có lợi hơn rất nhiều.

Khi nhu cầu sử dụng thẻ nhiều hơn, khách hàng cũng có những yêu cầu cao hơn đối với sản phẩm này. Họ không chỉ muốn các tính năng, ưu đãi mà còn muốn sở hữu thẻ với thiết kế độc đáo, sáng tạo thay vì những chiếc thẻ có thiết kế chung thường thấy. Điều này giống như việc các bạn trẻ quan tâm đến phong cách ăn mặc, mang chiếc túi, đi giày của hãng nào, thiết kế ra sao để tôn lên hình ảnh cá tính, khác biệt của mình. Tương tự, một chiếc thẻ ngân hàng có thiết kế cá tính cũng thể hiện được tính cách, gu thẩm mỹ của người sở hữu.

Hiểu được điều này, ngân hàng đã cá nhân hoá các thiết kế thẻ cho khách hàng. MB Hi Collection là một trong những dòng thẻ nổi bật trong xu hướng này và đang được giới trẻ "săn lùng".

MB Hi Collection được ưa thích với nhiều BST bắt mắt, độc đáo

Chiếc thẻ MB Hi Collection "hút mắt" người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi thiết kế theo phong cách hiện đại, đáp ứng sở thích cá nhân với các bộ sưu tập độc đáo: Ace, King, Queen, Zodiac và Summer Paradise. Khách hàng sẽ được tuỳ chọn thẻ có hình ảnh, hoa văn theo từng sở thích của mình.



Trên thực tế, các dòng thẻ truyền thống sẽ rất khó có được những thiết kế bắt mắt bởi trên một chiếc thẻ khá nhỏ nhưng đã có khá nhiều thông tin được in lên như họ tên, số thẻ, ngày phát hành,…

Trong khi đó, dòng thẻ MB Hi Collection là dòng thẻ tiên phong không hiển thị tên và số trên thẻ. Điều này một mặt giúp thẻ được thiết kế đẹp hơn, một mặt giúp thông tin của khách hàng được bảo mật tối đa. Khách hàng muốn kiểm tra thông tin cá nhân có thể dễ dàng truy cập App MBBank một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Phương Thảo (23 tuổi, Hà Nội) cho biết, cô luôn muốn sở hữu những vật dụng thể hiện được cá tính của mình và bởi vậy, chiếc thẻ MB Hi Collection có thiết kế cung hoàng đạo Cự Giải trong bộ sưu tập Zodiac đã hấp dẫn cô ngay từ lần đầu. Chiếc thẻ này thực sự khác biệt so với những loại thẻ ngân hàng khác mà cô đã sở hữu từ trước đến nay bởi sự riêng tư, rất khó bị lộ thông tin cá nhân.

Không chỉ được trau chuốt về "ngoại hình" mà dòng thẻ này còn sở hữu những công nghệ hàng đầu, giúp khách hàng sử dụng vô cùng tiện lợi. MB Hi Collection tích hợp tính năng thẻ ATM và thẻ tín dụng trong cùng 1 chip. Nhờ vậy, chỉ cần một chiếc thẻ duy nhất mang theo bên mình, khách hàng đã có thể thực hiện tất cả giao dịch, chuyển tiền, thanh toán, rút tiền,… Khách hàng có thể sử dụng đa nguồn tiền gồm hạn mức tín dụng và tài khoản thanh toán chỉ bằng một chiếc thẻ. Hạn mức tín dụng cũng sẽ được cấp tự động khi người dùng đạt đủ điều kiện của MB, đồng nghĩa khách hàng chi tiêu càng nhiều, hạn mức sẽ càng cao. Hiện nay, dòng thẻ này có nhiều ưu đãi khuyến mại, giúp người trẻ, đặc biệt sinh viên, người mới đi làm có thể tận hưởng nhiều dịch vụ, sản phẩm với chi phí tối ưu.