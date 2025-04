GFT Vietnam vững vàng trên bản đồ những nơi làm việc tốt nhất ngành CNTT Việt Nam

GFT - Từ Top 25 "World’s Best Workplaces"

GFT là công ty tư vấn và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) hàng đầu thế giới, tập trung vào các giải pháp chuyển đổi số cho ba ngành then chốt: tài chính ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất và tự động hoá. Với hơn 35 năm kinh nghiệm, GFT hiện diện tại 20 quốc gia với hơn 12.000 nhân viên. Châu Á - Thái Bình Dương được xác định là một trong những thị trường tăng trưởng chiến lược của GFT, với các văn phòng tại Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ...

Tại Singapore, GFT được công nhận là "Singapore’s Best Workplaces in Technology™" - danh hiệu do tổ chức uy tín Great Place to Work trao tặng năm 2023. Đặc biệt, năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của GFT toàn cầu khi được Great Place to Work vinh danh là Top 25 "World’s Best Workplaces". Ngoài ra, GFT Việt Nam còn nhận được danh hiệu Great Place To Work do tổ chức cùng tên công nhận liên tục trong 3 năm 2022 - 2023 - 2024

Góp mặt của GFT trong Top 25 "World’s Best Workplaces" 2024 là kết quả của chiến lược phát triển bền vững suốt hơn ba thập kỷ, với triết lý nhất quán: Lấy con người là trọng tâm. Ông Raj Taylor, Giám đốc Điều hành của GFT Việt Nam và GFT Ấn Độ chia sẻ: "Sự công nhận danh giá này dành cho GFT nhấn mạnh cam kết lâu dài của chúng tôi tại Việt Nam và khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Điều này thể hiện các sáng kiến của khu vực và tinh thần hợp tác đóng vai trò quan trọng trong những thành tựu toàn cầu của GFT, chứng minh rằng khi cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên một môi trường làm việc xuất sắc cho tất cả mọi người."

Sự công nhận từ vô số giải thưởng uy tín cũng là động lực để GFT tiếp tục phát triển, trở thành môi trường làm việc lý tưởng, trao quyền cho sự phát triển vượt bậc của các thành viên. Hành trình bền bỉ ấy đang tiếp tục được hiện thực hóa tại Việt Nam - thị trường trọng điểm mà GFT đầu tư mạnh mẽ trong những năm qua.

GFT Việt Nam - Nơi chắp cánh cho nhân tài công nghệ Việt

Năm 2025, GFT Việt Nam lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong danh sách 30 công ty IT tốt nhất Việt Nam – "Vietnam Best IT Companies", do ITviec - nền tảng tuyển dụng hàng đầu lĩnh vực CNTT tổ chức. Đây là giải thưởng uy tín, được chọn từ hơn 11.000 công ty có mặt trên nền tảng Itviec, nhằm vinh danh các doanh nghiệp có môi trường làm việc lý tưởng. Bảng xếp hạng được tính toán dựa trên các đánh giá thực được xác minh từ chính nhân viên của các công ty.

Đại diện GFT Việt Nam nhận hoa và cúp chứng nhận từ Itviec

Môi trường làm việc của GFT Việt Nam được kiến tạo toàn diện: từ các chính sách đãi ngộ hấp dẫn như tăng lương định kỳ, thưởng thành tích, thưởng thâm niên, đến các chương trình chăm sóc sức khỏe như tài trợ gói tập Fitness, các câu lạc bộ thể thao… GFT Việt Nam cũng là một trong số ít doanh nghiệp sớm áp dụng mô hình làm việc linh hoạt (hybrid) và làm việc từ xa, tạo điều kiện cho nhân tài trên khắp mọi miền đất nước đều có cơ hội gia nhập, bất kể rào cản địa lý.

Không dừng lại ở chính sách đãi ngộ, GFT Việt Nam đặc biệt chú trọng phát triển năng lực và lộ trình nghề nghiệp cho từng cá nhân. Mỗi nhân viên đều có kế hoạch phát triển cụ thể, được đào tạo và tham gia vào các dự án công nghệ tầm cỡ khu vực. Chỉ sau 4 năm thành lập, GFT Vietnam đã hoàn thiện nhiều dự án ngân hàng số thế hệ mới tại các quốc gia trong khu vực, ghi dấu ấn bằng những sản phẩm thực sự khác biệt và giá trị. Những thành quả đó là niềm tự hào của GFT Vietnam, đồng thời mở ra cho các nhân sự công nghệ Việt cơ hội được làm việc, cọ xát và khẳng định mình tại những môi trường đẳng cấp với tiêu chuẩn quốc tế.

Đa dạng và hoà nhập cũng là một trong những tiêu chí GFT Việt Nam theo đuổi để tạo điều kiện cho các thành viên phát huy tối đa tiềm năng của mìnhc

Việc được vinh danh 2 năm liên tiếp trong Top 30 công ty IT tốt nhất Việt Nam không chỉ phản ánh môi trường làm việc lý tưởng mà GFT Vietnam kiến tạo, mà còn là sự ghi nhận công tâm từ chính những nhân sự trong lĩnh vực CNTT Việt Nam. Từ những thành tựu toàn cầu đến sự ghi nhận tại Việt Nam, hành trình của GFT là minh chứng rõ ràng nhất cho một môi trường làm việc lý tưởng, nơi mọi nỗ lực đều được ghi nhận và có cơ hội phát triển. Với cam kết đầu tư dài hạn vào con người, GFT Vietnam đang dần trở thành cái nôi của những thế hệ nhân tài công nghệ mới!

Khám phá cơ hội để trở thành một phần của GFT Vietnam: