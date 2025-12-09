Ghế bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn: Sáu lần tòa gọi, sáu lần trống

Tính đến phiên xử ngày 9-12, khi TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969, Bắc Ninh) đã sáu lần được đưa ra xét xử trong tình trạng vắng mặt, kể từ khi những sai phạm liên quan Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) bị lật mở.



Hồ sơ dày đặc những lần nhắc đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc AIC, nhưng tại tòa, chiếc ghế dành cho bị cáo Nhàn luôn… trống.

Theo hồ sơ tố tụng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện "không rõ nơi ở". Ngày 10-5-2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát lệnh truy nã toàn quốc; ngày 30-5-2022, Interpol phát truy nã quốc tế. Gần nhất, ngày 5-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục ra quyết định truy nã bà Nhàn liên quan vụ án tại Sở GD-ĐT TPHCM.

Vụ án khiến tên tuổi Nguyễn Thị Thanh Nhàn được dư luận đặc biệt chú ý là vụ nâng khống giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – đại án "mở màn" trong chuỗi sai phạm của AIC. Dù bị triệu tập hợp lệ, bà Nhàn vẫn không xuất hiện. Tòa buộc phải xét xử vắng mặt và tuyên phạt 30 năm tù về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Phiên xét xử sáng 9-12 vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tiếp đó, trong đại án đấu thầu thiết bị y tế tại Bắc Ninh, bà Nhàn tiếp tục vắng mặt ở cả sơ thẩm lẫn phúc thẩm. Luật sư bào chữa xuất hiện thay thân chủ, trong khi cơ quan tố tụng xác định bà đã rời khỏi nơi cư trú, có dấu hiệu bỏ trốn. Tại phiên tòa này, bà Nhàn bị tuyên 13 năm tù trong vụ đưa hối lộ cho cựu bí thư và cựu chủ tịch tỉnh.

Trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, ghế bị cáo dành cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại tiếp tục để trống. Tòa án tuyên phạt bà Nhàn 24 năm tù, song việc thi hành án gặp khó khăn do không xác định được nơi ở.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy nã

Tháng 10-2023, TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử vụ án đấu thầu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Bà Nhàn vẫn vắng mặt. Chủ tọa nhiều lần công bố quyết định truy nã, kêu gọi bị cáo ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Tại phiên tòa này, bà Nhàn bị tuyên 10 năm tù.

Đến năm 2025, trong vụ án tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn không xuất hiện. Đây là lần thứ năm bà bị xét xử vắng mặt và bị tuyên 10 năm tù.

Sáng 9-12, TAND TPHCM mở phiên xét xử vụ án liên quan đấu thầu thiết bị giáo dục tại Sở GD-ĐT TPHCM, một lần nữa, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục không xuất hiện.

HĐXX xác định bị cáo đang bị truy nã quốc tế, không rõ tung tích, nên theo quy định pháp luật, phiên tòa tiếp tục xét xử vắng mặt.

Tuy nhiên, tại phiên tòa này, dù vắng mặt, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn có 5 luật sư tham gia bào chữa.