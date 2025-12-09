Giá bạc đi ngang sáng 9/12

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay ổn định, niêm yết ở mức 2.182.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.250.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng khoảng 6.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 57.360.000 đồng/thỏi (mua vào) và 59.100.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:51 ngày 9/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc phục hồi lại mức 58 USD một ounce.

Bạc giữ quanh mức 58 USD/ounce vào thứ Hai (8/12), lơ lửng gần mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho đợt cắt giảm lãi suất dự kiến từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ trong tuần này. Tuy nhiên, triển vọng cho năm 2026 vẫn chưa chắc chắn, với các nhà phân tích dự đoán một đợt "cắt giảm mạnh tay" trong đó Chủ tịch Jerome Powell có thể báo hiệu một cách tiếp cận thận trọng để nới lỏng hơn nữa.

Theo James Hyerczyk, điều thị trường thực sự chờ đợi không chỉ là quyết định lãi suất, mà là dự báo lộ trình lãi suất đến năm 2026. Giới giao dịch kỳ vọng Fed sẽ phát tín hiệu giảm thêm 2 – 3 lần trong năm 2026; nếu kỳ vọng này không được xác nhận, giá bạc hoàn toàn có thể đảo chiều ngay lập tức.

Thị trường cũng đang chờ đợi các quyết định chính sách từ các ngân hàng trung ương ở Úc, Canada và Thụy Sĩ, mặc dù tất cả đều dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất. Bạc đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại vào tuần trước, được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho trao đổi thấp, sự tích lũy ETF mới và kỳ vọng về một đợt thâm hụt thị trường khác trong năm nay, làm nổi bật các điều kiện vật chất thắt chặt. Nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ từ năng lượng mặt trời và các công nghệ xanh khác càng củng cố thêm cho trường hợp giá tăng cao trong trung hạn.