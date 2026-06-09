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Giá bạc phục hồi sau tín hiệu từ Iran

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Giá bạc trong nước và thế giới biến động sau động thái của Iran và Israel.

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.575.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.655.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, cập nhật lúc 8:52 ngày 9/6.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 68,6 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 70,8 triệu đồng/thỏi (bán ra), tăng khoảng 600.000 đồng/thỏi so với phiên hôm qua. Dù tăng nhẹ nhưng giá bạc thỏi trong nước vẫn chưa thể bứt phá khỏi mức 70 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá bạc duy trì trên mức 67 USD/ounce sau khi Iran và Israel đồng ý ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau, xoa dịu nỗi lo ngại về một cuộc leo thang rộng hơn làm tăng nguy cơ lạm phát do giá năng lượng tăng.

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết cả hai bên đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và các cuộc đàm phán cuối cùng đang được tiến hành.

Tuy nhiên, giá bạc vẫn ở gần mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3 khi đồng đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng mạnh sau dữ liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Thị trường hiện đang dự báo khoảng 70% khả năng tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu CPI và PPI của Mỹ vào cuối tuần này để có những tín hiệu mới về triển vọng chính sách của Fed.

Đối với nhu cầu bạc, sự gia tăng của năng lượng mặt trời đã trở thành một trong những biến chuyển cấu trúc quan trọng nhất cho nhu cầu của kim loại này trong lịch sử hiện đại. Theo Viện Bạc, sản xuất quang điện chiếm khoảng 11% tổng nhu cầu bạc công nghiệp vào năm 2014. Đến năm 2024, con số này tăng lên khoảng 29%, trở thành danh mục tiêu thụ công nghiệp bạc lớn nhất, vượt qua cả điện tử truyền thống và mọi ứng dụng công nghiệp khác.

Giá bạc giữ mức 70 triệu đồng/kg

Khánh Vy

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