Giá bán Mazda CX-5 lại về dưới 700 triệu đồng: Thêm áp lực cho Mitsubishi Destinator sắp ra mắt

Một số đại lý chính hãng trên toàn quốc đang chào bán Mazda CX-5 bản Deluxe chỉ còn 699 triệu đồng trong khi giá niêm yết là 749 triệu đồng. Cụ thể, hãng xe Nhật ưu đãi giảm 30 triệu đồng tiền mặt kèm thêm 20 triệu đồng từ đại lý.

Như vậy, mẫu xe này có lần thứ 2 tái lập mức giá thực tế tại đại lý về dưới 700 triệu đồng. Ở lần trước diễn ra vào tháng 4/2025, mẫu xe này có mức giá tại đại lý là 694 triệu đồng, nhưng xe được sản xuất năm 2024. Trong khi đó, đợt khuyến mãi này đều là xe sản xuất năm 2025.

Mazda CX-5 tái lập giá bán dưới 700 triệu đồng lần thứ 2 trong năm. Ảnh: Đại lý

Bên cạnh phiên bản Deluxe thấp nhất, các phiên bản khác của Mazda CX-5 cũng được giảm hàng chục triệu đồng tại đại lý. Cụ thể, bản Luxury giảm từ 789 triệu đồng xuống còn 744 triệu đồng, bản Premium Active giảm từ 829 triệu đồng chỉ còn 784 triệu đồng, bản Premium Sport giảm từ 849 triệu đồng chỉ còn 809 triệu đồng.

Với mức giá này, Mazda CX-5 đang tạo nên áp lực rất lớn cho các đối thủ trong phân khúc CUV cỡ C tại Việt Nam. Đặc biệt, mẫu Mitsubishi Destinator sắp ra mắt đầu tuần sau (ngày 1/12) cũng sẽ đối mặt với khó khăn về việc định giá khi đang được nhiều người quan tâm.

Nội thất Mazda CX-5 dù không thật sự nổi thật nhưng được đánh giá đáp ứng nhu cầu phần đông người Việt. Ảnh: MXH

Theo báo cáo doanh số bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, mẫu Mazda CX-5 liên tục đứng đầu phân khúc CUV cỡ C, ghi nhận 12.900 xe bán ra trong 10 tháng đầu năm.

Mazda CX-5 tại Việt Nam bao gồm 6 phiên bản và 2 tùy chọn động cơ. Trong đó, tùy chọn máy xăng 2.0L cho công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 200Nm đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Các bản động cơ 2.5L cho công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 252Nm đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.