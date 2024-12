Giá cà phê chinh phục đỉnh mới

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), khép lại phiên giao dịch ngày 10/12, bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp chứng kiến phân hóa sắc xanh và đỏ. Đáng chú ý, giá hai mặt hàng cà phê cùng biến động mạnh, khởi sắc so với mức tham chiếu.

Trong đó, giá cà phê Arabica tăng 1,23%, tiếp tục neo tại mức cao nhất trong 47 năm và đã có thời điểm trong phiên chạm mức cao nhất lịch sử khi tiến sát mốc 7.400 USD/tấn. Giá cà phê Robusta ghi nhận phiên tăng thứ 5 liên tiếp sau khi nhích thêm 0,62% trong phiên hôm qua. Lo ngại về nguồn cung tại Brazil giữ nhịp tăng giá bất chấp áp lực chốt lời.

Volcafe hạ dự báo sản lượng cà phê Arabica Brazil niên vụ 2025-2026 xuống còn 34,4 triệu bao, giảm khoảng 11 triệu bao so với ước tính tháng 9 sau khi khảo sát thực tế cho thấy mức độ nghiêm trọng của đợt hạn hán kéo dài. Đồng thời, Volcafe dự báo thâm hụt cà phê Arabica toàn cầu năm 2025-2026 ở mức 8,5 triệu bao, cao hơn mức thâm hụt 5,5 triệu bao của niên vụ 2024-2025 và là năm thâm hụt thứ 5 liên tiếp.

Dù vậy, Brazil cùng các quốc gia sản xuất lớn tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu cà phê sau thu hoạch niên vụ 2024 - 2025, góp phần bổ sung nguồn cung cho thị trường trong ngắn hạn và tạo áp lực lên giá. Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (CECAFE) công bố trong tháng 11, quốc gia Nam Mỹ này đã xuất khẩu 4,66 triệu bao cà phê loại 60 kg, tăng 5,4% so với cùng tháng năm 2023. Tính chung 11 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà phê của Brazil đã đạt kỷ lục gần 46,4 triệu bao, vượt 3,78% so với mức cao nhất ghi nhận năm 2020 và tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trước đó, Chính phủ Brazil công bố trong tháng 11, nước này xuất khẩu hơn 285.000 tấn cà phê nhân, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2024-2025 của Việt Nam đạt 30,1 triệu bao loại 60 kg, tăng 1,1 triệu bao so với dự đoán của USDA trụ sở tại Mỹ và cao hơn 2,6 triệu bao so với niên vụ 2023-2024. Sản lượng tăng kéo theo xuất khẩu dự kiến đạt 26,9 triệu bao, tăng 380.000 bao so với dự báo ban đầu của USDA và cao hơn 2,52 triệu bao so với vụ 2023-2024.

Tại thị trường nội địa, tính đến 11h30 hôm nay (11/12), thị trường cà phê trong nước tiếp tục bật tăng, trung bình tăng 800 đồng/kg mỗi phiên, hiện giá dao động trong khoảng 124.000 - 124.900 đồng/kg. Giá thu mua cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay là 124.800 đồng/kg.

Lâm Đồng vẫn là tỉnh có giá thu mua cà phê thấp nhất tại khu vực Tây Nguyên. So với mức đóng phiên hôm qua (10/12), giá cà phê khu vực này tăng thấp nhất 500 đồng/kg trong các vùng trồng cà phê, đứng ở ngưỡng 124.000 đồng/kg.

Cùng chiều, giá thu mua cà phê tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk hôm nay đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, tăng 700 đồng/kg, đồng loạt niêm yết với giá 124.700 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đắk Nông luôn giữ được phong độ ổn định, trụ vững vị trí dẫn đầu tỉnh, thành phố có mức thu mua cà phê cao nhất cả nước, ấn định mốc 124.900 đồng/kg.