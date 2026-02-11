Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 11-2: Giảm mạnh trước dự báo Brazil được mùa lớn

11-02-2026 - 08:58 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay lại giảm chỉ sau một phiên hồi phục bất ngờ trước thông tin Brazil sẽ được mùa lớn sắp tới

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 11-2, giá Robusta trên sàn London (Anh) giảm 2,14%-2,36%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm 1,06%-1,87%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta giảm 91 USD/tấn, còn 3.743 USD/tấn; giá Arabica giảm 120 USD/tấn, còn 6.490 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến giảm từ mốc 96.400 đồng/kg ngày hôm qua.

Giá cà phê hôm nay 11 - 2 giảm mạnh trước dự báo Brazil được mùa khủng - Ảnh 2.

Giá cà phê Arabica giảm nhanh

Thông tin tác động thị trường cà phê đáng chú ý có dự báo sản lượng từ Cơ quan Cung ứng và Thống kê Nông sản Brazil (CONAB) cho rằng niên vụ tới (tính từ tháng 7-2026) sản lượng cà phê nước này có thể tăng đến 17%, đạt 3,972 triệu tấn.

Trong đó, sản lượng cà phê Arabiaca được dự báo tăng 20%, lên 2,646 triệu tấn.

Do các dự báo của CONAB thường mang tính thận trọng, nhiều tổ chức độc lập nhận định rằng tổng sản lượng cà phê Brazil vụ tới có thể tiệm cận mốc 4,2 triệu tấn.

Dự báo này khiến cho giá cà phê nguội dần, đặc biệt với Arabica.

Một cây bạc tỷ của Việt Nam vừa lập kỷ lục xuất khẩu cao nhất lịch sử: Tổng thu hơn 300 triệu USD, doanh nghiệp nào đóng góp lớn nhất?


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

