Giá cà phê hôm nay 15-3: Rớt cực mạnh

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trong tuần, giá cà phê hôm nay 15-3, trên sàn London – Anh, đồng loạt giảm mạnh 3 con số ở tất cả các kỳ hạn. Mức giảm với cà phê Robusta từ 2,21% - 2,37%, cụ thể như sau:

Kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025, giảm 131 USD/tấn xuống 5397 USD/tấn

Kỳ hạn giao hàng tháng 7-2025, giảm 129 USD/tấn xuống 5377 USD/tấn

Kỳ hạn giao hàng tháng 9-2025, giảm 124 USD/tấn xuống 5318 USD/tấn

Kỳ hạn giao hàng tháng 11-2025, giảm 118 USD/tấn xuống 5225 USD/tấn.

Như vậy, trải qua một tuần giao dịch uốn lượn theo hình sin, giá cà phê Robusta cuối tuần tăng 44 USD/tấn so với chốt cuối tuần trước.

Quy đổi tỉ giá, giá cà phê Robusta đang ở mức từ 132,3 - 136,7 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê trong nước mới nhất được cập nhật ở mức bình quân 133.400 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg nhưng dự kiến sẽ giảm mạnh trong hôm nay khi áp lực giá trên sàn.

Cà phê nhân và cà phê rang xay

Trên sàn New York – Mỹ, giá cà phê Arabica cũng suy yếu, mức giảm từ 1,68% - 2,2%. Kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025, giá cà phê Arabica còn 8.320 USD/tấn, giảm 190 USD so với phiên hôm trước và giảm 150 USD/tấn so với cuối tuần trước.

Giá cà phê những năm gần đây bị ảnh hưởng mạnh bởi các nhà đầu tư tài chính trên sàn London và New York nên rất khó đoán giá.

Về cung cầu, đáng chú ý là Brazil, quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, chiếm gần một nửa sản lượng của thế giới sẽ bắt đầu thu hoạch vào tháng 7 tới.

Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil (ABIC) dự báo trong thời gian tới giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng do tình hình canh tác cà phê tại nước này đã chịu ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi trong suốt 4 năm qua.

Dự báo, niên vụ cà phê 2025-2026, sản lượng cà phê của Brazil sẽ thấp nhất trong 3 năm qua khi chỉ đạt 3,6 triệu tấn, giảm 4,4% so với vụ trước.

Giá cà phê xuất khẩu tăng gần 76% Theo báo cáo tổng hợp của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tháng 2 vừa qua, giá bình quân xuất khẩu cà phê (tính cả cà phê chế biến) của Việt Nam đạt mức 5.678 USD/tấn, tăng 4,4% so với tháng 1-2025 và tăng 70,8% so với tháng 2-2024. Như vậy, giá bình quân xuất khẩu cà phê các loại trong 2 tháng đầu năm 2025 đạt 5.561 USD/tấn, tăng 75,9% so với cùng kỳ năm 2024.