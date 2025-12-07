Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 7-12: Người Việt uống cà phê còn ít

07-12-2025 - 10:55 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay giảm đến 9.500 đồng so với cuối tuần trước, tốc độ giảm mạnh hơn giá sàn

Hôm nay 7-12, không có giá cà phê tham chiếu trên các sàn, giá cà phê nội địa bình quân 102.800 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên hôm trước và giảm 9.500 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Giá cà phê giảm mạnh khi vào vụ

Trong khi đó, giá Robusta kỳ hạn tham chiếu tháng 1-2026 là 4.295 USD/tấn, giảm 270 USD/tấn, tức giảm khoảng 7.000 đồng/kg.

Điều này được lý giải do các nhà nhập khẩu đang mua hàng chậm lại và không mua hàng trữ dài hạn như trước mà cần đến đâu mua đến đó.

Lý do, giá cà phê hiện nay so với 2 vụ trước cao 2-3 lần, các nhà nhập khẩu cần có vốn nhiều hơn nếu muốn mua trữ và lo ngại giá cà phê có thể giảm trong thời gian tới.

Pha cà phê giới thiệu ở hội chợ TP HCM

Người Việt uống cà phê còn ít

Một thông tin liên quan, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết, niên vụ 2024-2025 Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh về thương hiệu nhưng mức tiêu thụ nội địa cũng tăng nhưng chưa được như kỳ vọng.

Niên vụ 2024-2025, mức tiêu thụ cà phê của Việt Nam đạt gần 3kg/người/năm so với mức 2,5 kg/người/năm của vụ trước.

Trong khi đó tiêu thụ cà phê bình quân đầu người ở châu Âu khoảng 6-8 kg/người/năm, Brazil đạt tới 4,7 kg/năm. Tỉ lệ tiêu thụ cà phê nội địa của Việt Nam đạt gần 15% tổng sản lượng cà phê của cả nước, thấp hơn nhiều so với tỉ lệ của Brazil là trên 35% tổng sản lượng cà phê của cả nước, Indonesia là trên 40%.

Điều này khiến cho thị trường cà phê bị phụ thuộc vào diễn biến thế giới khi không có trụ đỡ từ thị trường nội địa.

Giá cà phê hôm nay 6-12: Thêm tuần buồn

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

