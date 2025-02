Giá cà phê liên tiếp lập đỉnh, người trồng thắng đậm

Giá cà phê biến động ra sao?

Thị trường thế giới đang có mức giá cà phê Arabica cao kỷ lục. Cụ thể, sáng 4/2 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 ở mức 8.400 USD/tấn , tăng 70 USD/tấn so với một ngày trước. Kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 là 8.250 USD/tấn, tăng 70 USD/tấn so với hôm qua.

Đây là phiên thứ 8 liên tiếp giá cà phê Arabica tăng và thiết lập mức giá cao nhất từ trước tới nay. Nguyên nhân giá cà phê Arabica tăng là lo ngại nguồn cung ngày càng thắt chặt.

Theo Reuters , cơ quan cung ứng thực phẩm quốc gia Conab của Brazil - nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới - cho biết sản lượng cà phê Arabica của nước này dự kiến sẽ giảm 12,4% xuống còn 34,7 triệu bao vào năm 2025, do nắng nóng và khô hạn trước giai đoạn ra hoa đã làm giảm năng suất cây trồng.

Theo nhà phân tích thị trường Haroldo Bonfá, giá cà phê trên sàn New York có thể tiếp tục tăng lên tới 8.500 USD/tấn.

Trên sàn London, sáng 4/2, giá cà phê Robusta giao hàng tháng 3/2025 ở mức 5.534 USD/tấn, giảm 184 USD/tấn so với phiên giao dịch trước. Kỳ hạn giao tháng 5/2025 ở mức 5.520 USD/tấn, giảm 174 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua.

Trước đó, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 trên sàn London đã đạt mức kỷ lục 5.734 USD/tấn trong phiên giao dịch ngày 31/1. Mặc dù sau đó đã giảm nhẹ dần, nhưng vẫn duy trì ở mức giá khá cao.

Giá cà phê liên tục ‘nhảy múa’ trong dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh minh họa.

Đầu giờ sáng 4/2, giá cà phê trong nước tăng rất mạnh sau 2 ngày đi ngang, đạt mức giá 130.600 đồng/kg, tăng 1.700 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó.

Giá cà phê cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm của Tây Nguyên được ghi nhận ở mức 130.700 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 130.500 đồng/kg (tăng 1.700 đồng/kg), giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 129.700 đồng/kg (tăng 1.900 đồng/kg), giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 130.500 đồng/kg (tăng 1.700 đồng/kg) và giá cà phê tại Đắk Nông hôm nay có giá 130.700 đồng/kg (tăng 1.700 đồng/kg).

Như vậy, tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng cao nhất 1.900 đồng/kg, các tỉnh còn lại tăng đều 1.700 đồng/kg.

Người trồng thắng đậm ?

Báo cáo cuối tháng 1/2025 được Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương dẫn lời chuyên gia cho biết, cước vận tải cũng là một trong những lý do làm cho cà phê toàn cầu tăng giá. Tình trạng tắc cảng nghiêm trọng tại Brazil khiến hoạt động logistics gặp nhiều khó khăn tại các cảng xuất khẩu.

Hiệp hội cà phê quốc gia Mỹ (NCA) dự báo ngành công nghiệp cà phê tại nước này sẽ tăng trưởng nhẹ trong năm tới. Lượng tiêu thụ cà phê tại Mỹ vẫn đứng đầu thế giới, ước tính khoảng 24 triệu bao mỗi năm. Báo cáo của NCA ghi nhận doanh số bán hàng cà phê năm 2024 đạt 19,7 tỷ USD, con số này dự kiến sẽ tăng nhẹ trong năm nay.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), những lo ngại về nguồn cung tại hai quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới là Brazil và Việt Nam đã đẩy giá cà phê leo đỉnh.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, giá cà phê trên các sàn giao dịch tăng vọt, kéo giá cà phê nội địa chạm mốc đỉnh lịch sử. Ngay khi quay trở lại làm việc sau Tết, giá cà phê trong nước chính thức vượt mức 130.000 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội cà phê - ca cao Việt Nam (VICOFA), hơn 90% diện tích cà phê trên cả nước đã thu hoạch xong. Ngay từ đầu vụ, nhiều chuyên gia đã ước tính sản lượng sẽ sụt giảm từ 10-15% so với cùng kỳ niên vụ trước, nhưng đến thời điểm này có thể lạc quan sản lượng chỉ sụt giảm nhẹ khoảng 5%.

Hiện tại, một số vùng vẫn tiếp tục thu hoạch cà phê chín muộn. Nhìn tổng quan vụ thu hoạch đã kết thúc. Với mức giá cao, vụ mùa này người trồng cà phê “thắng đậm”.

Thời tiết tại Tây Nguyên đang vào mùa khô với nền nhiệt độ cao hơn trung bình và lượng mưa thấp. Điều này có thể tiếp tục tác động đến chất lượng hạt cà phê, làm giảm sản lượng và thúc đẩy giá tăng.

Theo khuyến cáo từ chuyên gia, nông dân cần tăng cường đầu tư vào chất lượng hạt cà phê, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Việc theo dõi sát sao diễn biến thị trường là điều cần thiết để đưa ra quyết định bán hàng hợp lý, tránh những thiệt hại không đáng có.