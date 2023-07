Giá căn hộ chung cư cao cấp sẽ đi ngang trong những tháng cuối năm

Theo báo cáo thị trường bất động sản của Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), quý II/2023, cả nước ghi nhận hơn 200 dự án nhà ở đang mở bán, hầu hết là dự án trong các giai đoạn tiếp theo. Theo đó, nguồn cung ra thị trường khoảng 20.000 sản phẩm. Về cơ cấu nguồn cung phần lớn vẫn là các sản phẩm thấp tầng, đất nền, chiếm 53% tổng lượng cung nhà ở cả nước. Nguồn cung mới tập trung chủ yếu ở thị trường khu vực Tây Nam Bộ chiếm 44% cả nước.

Trong đó, phân khúc căn hộ trung cấp có giá dao động từ 25-50 triệu đồng/m2 và cao cấp từ 50-80 triệu đồng/m2 tiếp tục dẫn đầu nguồn cung căn hộ mới trong quý, chiếm lần lượt 53% và 34% tổng nguồn cung căn hộ đang mở bán. Thị trường hầu như không có căn hộ bình dân mức giá dưới 25 triệu đồng/m2.

Tổng nguồn cung căn hộ chung cư bình dân giảm 98% so với năm 2019; căn hộ chung cư có mức giá xung quanh 25 triệu đồng/m2 chỉ có tại một số ít dự án nhà ở thương mại tại khu vực xa trung tâm các thành phố trực thuộc trung ương hoặc tại các đô thị loại I trở xuống.

Về lượng tiêu thụ, trong quý II đạt khoảng 3.704 giao dịch, xấp xỉ 18% tổng cung mở bán mới, tuy chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng hơn 30% so với quý 1.

VARS đánh giá, lượng giao dịch phục hồi nhẹ trước hàng loạt các biện pháp hỗ trợ quyết liệt của Chính Phủ và động thái giảm lãi suất vay mua nhà của các ngân hàng. Trong đó, 80% lượng giao dịch là căn hộ chung cư có pháp lý “sạch”, phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín. Sức cầu phát sinh từ cả các khách hàng mua phục vụ nhu cầu ở thực và cả khách mua có nhu cầu đầu tư.

“Lượng giao dịch chỉ có thể bật tăng nếu nguồn cung trên thị trường được cải thiện với nhiều sản phẩm đa dạng hơn. Tình trạng mua bán đất thổ cư trong dân phục hồi khá yếu và không diễn ra đồng loạt. Lượng giao dịch ghi nhận tại phân khúc thấp tầng, đất nền, căn hộ sang trọng, căn hộ cao cấp , Chung cư trung cấp, chung cư bình dân chiếm lần lượt 18%; 6%; 40%; 35% và 1%”, VARS thông tin

Theo VARS, trong quý vừa qua, chủ đầu tư tiếp tục áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cho cả người mua nhà và đại lý phân phối như chi trước chi phí marketing, truyền thông cho đại lý; giảm số tiền nhận giữ chỗ, kéo dài thời gian thanh toán. Đáng chú ý, chính sách nhận nhà sớm chỉ cần thanh toán 30 - 40% giá trị, trong khi trước đây phải là 95%. Ngoài ra, các chủ đầu tư còn tăng chiết khấu, phương thức thanh toán hấp dẫn, đặc biệt với khách hàng sử dụng tiền mặt. Một số dự án chung cư được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, chào thị trường với chính sách ưu đãi đột phá ghi nhận lượng booking lớn, “thắp sáng bức tranh” tương đối ảm đạm của thị trường.

VARS cho biết, giá nhà chung cư ở các thành phố lớn tiếp tục ghi nhận ở ngưỡng cao do các dự án mới mở bán chủ yếu là dự án cao cấp, trung bình 52 triệu đồng/m2 tại Hà Nội, tăng 1,46% so với quý I và 67 triệu đồng/m2 tại TP. HCM, giảm 4,6% so với quý trước.

Dữ liệu của VARS cũng cho thấy, giá bất động sản nhà ở thứ cấp, đặc biệt là sản phẩm đất nền trong dân có sự phân hóa theo phân khúc giá. Dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu thực, có giá dưới 2 tỷ đồng/sản phẩm ghi nhận mức giá tăng khoảng 5-7% so với quý trước, một số khu vực ghi nhận hàng trăm giao dịch thành công. Phân khúc căn hộ chung cư tiếp tục tăng cao với nhu cầu thuê, mua tăng vọt, nhất là ở phân khúc bình dân và trung cấp. Trong khi các sản phẩm cao cấp, đầu tư giá tiếp tục có sự điều chỉnh giảm, 20 - 30% so với đỉnh sốt với tốc độ thanh khoản chậm, đây vẫn là mức giá “cắt lãi" khi mua trực tiếp từ chủ đầu tư của các nhà đầu tư trung, dài hạn.

Dự báo về thị trường nhà ở, VARS cho biết, nguồn cung sẽ được cải thiện dần và rõ nét hơn từ quý III, dự kiến có 28.000 sản phẩm trong quý III và trên 30.000 sản phẩm trong quý IV được đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, thị trường sẽ dần ổn định, cùng với niềm tin của khách hàng được củng cố, nguồn hàng được cải thiện sẽ giúp làm tăng lực cầu bất động sản nhà ở.

Về giá bán, Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, phân khúc chung cư trung cấp sẽ vẫn trên đà tăng nhẹ, còn phân khúc cao cấp có xu hướng đi ngang nhưng sẽ dễ thở hơn nhờ các chính sách ưu đãi từ phía chủ đầu tư. Về phân khúc đất nền và biệt thự/liền kề/shophouse trên thị trường thứ cấp tiếp tục giảm nhẹ, song sẽ dần ổn định vào cuối quý III. Về giao dịch, VARS cho rằng sẽ tiếp tục đà tăng và dễ đạt kết quả ấn tượng vào khoảng giữa hoặc cuối quý IV, khi nguồn cung được cải thiện, niềm tin vào thị trường của khách hàng vực dậy.