Giá chung cư đi ngang, chủ nhà bán "cắt lãi"

Theo Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính, sau thời gian tăng trưởng “nóng”, chung cư - mặt hàng được ưu tiên lựa chọn nhất tại Hà Nội có xu hướng giảm giá nhẹ từ tháng cuối năm 2024 đến nay.

Sức mua có phần chậm lại, giá rao bán cũng giảm nhẹ với những chủ nhà cần bán gấp. Những người đầu tư tiền chung cư từ trước đó đã chấp nhận giảm lãi để bán hàng bởi mức lãi thu về đã khá cao sau thời gian chung cư tăng giá tới mấy chục phần trăm.

Hiện giá chung cư Hà Nội có chiều hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ so với thời kỳ đỉnh sốt. Lượng giao dịch cũng sụt giảm đáng kể so với thời điểm tháng 11/2024 trở về trước. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, tại dự án Vinhomes Smart City, trên thị trường thứ cấp, vào tháng 11/2024, giá căn studio được chào bán phổ biến từ 2 - 2,2 tỷ đồng/căn thì từ tháng 12/2024 đến hiện tại, một số chủ nhà cần bán gấp, mức giá chào bán chỉ dao động từ 1,98 - 2 tỷ đồng/căn…

Tương tự, hiện tượng này cũng ghi nhận tại một số dự án khác. Tuy nhiên, các môi giới bất động sản cho rằng, với mức giá này, chủ nhà đang bán cắt lãi chứ không phải cắt lỗ.

Nguồn cung tiếp tục tăng trưởng

Nguồn cung bất động sản nhà ở năm 2025 sẽ tiếp tục tăng trưởng, khoảng 10% so với năm 2024; nhiều dự án đã được tháo gỡ vướng mắc và triển khai trở lại trong năm 2025; nhiều dự án cũng có kế hoạch "ra hàng" để đón đầu cơ hội phục hồi của thị trường.

Nguồn cung bất động sản dự kiến vẫn được đóng góp chủ yếu bởi các đại đô thị tại các tỉnh, thành thuộc khu vực miền Bắc của các chủ đầu tư lớn. Đáng chú ý, loại hình căn hộ chung cư, chủ yếu là phân khúc có giá từ 50 triệu đồng/m2 trở lên tiếp tục dẫn dắt thị trường.

Mặc dù nguồn cung tăng trưởng nhưng cũng vẫn khan hiếm so với nhu cầu và do chủ yếu đến từ các dự án đại đô thị của những chủ đầu tư lớn nên giá bán vẫn "neo" ở mức cao. Trong khi đó, mặt bằng giá thứ cấp cũng sẽ tăng trưởng chậm lại với mức tăng thấp hơn, từ 7 - 10% so với năm 2024.

Nguyên nhân là bởi mặt bằng giá hiện tại đã khá cao. Đà tăng trên thị trường chậm lại còn do nguyên nhân nhiều sản phẩm chung cư cũ, thiếu hạ tầng, tiện ích có giá chuyển nhượng quá cao so với giá trị thực tế.