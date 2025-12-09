Gia đình 3 người cùng mắc ung thư, bác sĩ lắc đầu nói: “Tại sao vẫn có nhiều người thường xuyên ăn 2 thứ này?”

Ăn nhiều đồ nấu chín để lâu

Một gia đình 3 thành viên ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) lần lượt được chẩn đoán mắc ung thư. Bắt đầu từ việc ông Trương cảm thấy khó chịu ở dạ dày nên đã đến bệnh viện kiểm tra và nhận kết quả “sét đánh”. Bác sĩ khuyên người nhà ông Trương cũng nên đi khám và phát hiện ra vợ con ông đều bị ung thư dạ dày ở mức độ khác nhau.

Sau khi tìm hiểu, các bác sĩ phát hiện ra một nguyên nhân có thể liên quan đến bệnh ung thư dạ dày của gia đình này nằm ở thói quen thường xuyên thức ăn nấu chín để qua đêm. Họ cho rằng vứt bỏ đồ ăn thừa là lãng phí nên thường cất vào tủ lạnh, hâm nóng lại và ăn vào bữa sau.

Ảnh minh hoạ

Bác sĩ giải thích rằng thức ăn thừa, đặc biệt là rau củ nếu để quá lâu vi khuẩn sẽ phân hủy nitrat thành nitrit. Nghiên cứu của Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) cho thấy hàm lượng nitrit trong thực phẩm nấu chín đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm tăng lênh chỉ sau 6 giờ bảo quản trong tủ lạnh.

Khi nitrit này vào cơ thể, dưới tác động của axit dạ dày, có thể hình thành nitrosamine – một hợp chất có khả năng gây ung thư, chủ yếu là ung thư đường tiêu hóa. Nitrit có thể oxy hoá sắt trong hồng cầu tạo thành methaemoglobin, làm giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu, khiến cho các cơ quan quan trọng không được cung cấp đủ oxi. Nếu ngộ độc nitrit nặng có thể dẫn đến đau đầu, tím tái, chóng mặt, mệt mỏi, suy tim, và có thể dẫn đến tử vong.

Ảnh minh hoạ

Chính vì vậy, nếu thường xuyên ăn thức ăn thừa để lâu trong tủ lạnh có thể dẫn đến các mối nguy hại về sức khỏe. Các gia đình khi nấu ăn mỗi ngày cần cân đối lượng thực phẩm hợp lý, không nên bảo quản đồ nấu chín quá 24 giờ và hâm nóng quá 3 lần.

Ăn nhiều thức ăn quá mặn

Trước đó, các bác sĩ Trung Quốc từng chẩn đoán trường hợp một gia đình 3 người khác cùng bị ung thư. Trong một lần khám sức khỏe định kỳ, người đàn ông phát hiện mình bị ung thư dạ dày nên đã đưa các thành viên khác đi khám và kết quả khiến họ ngỡ ngàng. Bác sĩ chỉ ra 1 “thủ phạm” có liên quan đến tình trạng bệnh này, đó là thói quen thích ăn thực phẩm mặn, nhiều muối của cả gia đình.

Trên thực tế, thức ăn quá mặn gây tổn thương dạ dày nghiêm trọng bằng cách làm hỏng lớp màng bảo vệ niêm mạc, dẫn đến viêm loét, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và các bệnh tim mạch, huyết áp, thận.

Ảnh minh hoạ

Phân tích dữ liệu hơn 470.000 người trưởng thành, nghiên cứu dài hạn của Đại học Y khoa Vienna cho thấy những người thường xuyên thêm muối vào thức ăn có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn khoảng 40% so với những người ít ăn muối. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày để phòng ngừa cao huyết áp và các bệnh tim mạch.

Tin tức "cả ba thành viên trong một gia đình đều mắc bệnh ung thư" đã gây xôn xao dư luận, khiến các bác sĩ và cư dân mạng cảm thán: “Tại sao vẫn còn nhiều người thường xuyên 2 thực phẩm gây hại sức khoẻ này?”.

Để góp phần phòng tránh ung thư dạ dày, mọi người cần duy trì chế độ ăn nhiều rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ, hạn chế các loại đồ ăn quá mặn, đồ chiên rán, thịt chế biến sẵn cũng như các loại nước nhiều đường.

Theo The Paper, MedicalNews