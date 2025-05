Gia đình nữ đại gia tàu biển chi 4.000 tỷ mua 1 cổ phiếu ngân hàng, bỏ xa danh mục đầu tư của nhiều CTCK: Tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu

Ngày 29/04/2025, Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán ACB) công bố thông tin mới về tỷ lệ sở hữu của cổ đông nắm từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Theo đó, Nguyễn Thiên Hương JENNY và Nguyễn Đức Hiếu JOHNNY - hai người con của bà Ngô Thu Thuý (Chủ tịch CTCP Âu Lạc) đang sở hữu lần lượt 1,416% và 1,142% vốn điều lệ của ngân hàng. Các con số này tăng nhẹ so với lần công bố gần nhất (10/09/2024).

Vì JENNY và JOHNNY là anh chị em ruột (người có liên quan của nhau), nên từ số liệu cổ phần của họ và của người có liên quan, có thể tính toán ra một lượng 66.077.786 cổ phần được sở hữu bởi nhóm người khác - là người có liên quan đến cả JENNY và JOHNNY.

Những cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ của ACB tại ngày 29/4/2025

Tổng số cổ phần mà nhóm JENNY - JOHNNY - người liên quan chung đang sở hữu là hơn 173,8 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 3,892% . Tạm tính theo giá đóng cửa ngày 5/5/2025 của ACB là 24.050 đồng, số lượng cổ phần này có giá trị hơn 4.180 tỷ đồng .

Con số này tương đương giá trị danh mục đầu tư chứng khoán tại thời điểm cuối quý 1/2025 của CTCK BSI và lớn hơn nhiều so vớigiá trị danh mục đầu tư chứng khoán của một số công ty chứng khoán, ví dụ như VietinbankSc, MBS, Vietcap.

Trong khi đó, so với danh sách công bố lần trước, các cổ đông khác như CTCP Đầu tư Thương mại Giang Sen, CTCP Làng Giáo dục Quốc tế Thiên Hương và CTCP Đầu tư Thương mại Bách Thanh không còn xuất hiện.

Ở danh sách này, CTCP Làng Giáo dục Quốc tế Thiên Hương do bà Thuý là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

Những cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ của ACB tại ngày 10/09/2024

Bà Ngô Thu Thuý – Chủ tịch HĐQT của CTCP Âu Lạc - là một cái tên nổi tiếng, đặc biệt là trong cuộc đua quyền lực tại Ngân hàng Eximbank (EIB) trước đây. Âu Lạc cũng là một đơn vị tư nhân lớn trong lĩnh vực vận tải biển, với đội tàu chủ yếu là tàu chở xăng dầu.

Sau khi bán EIB, từ đầu năm 2022, Âu Lạc bắt đầu chi hàng trăm tỷ đồng để mua cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu. Từ 2023 - đầu năm 2024, công ty này bán dần số cổ phiếu nắm giữ và cuối cùng đã thoái vốn hoàn toàn khỏi ACB.

Nhóm bà Thúy xuất hiện trở lại ở ACB với tỷ lệ sở hữu 3,724% vốn điều lệ tại 10/9/2024 (tương đương hơn 4.000 tỷ đồng tính theo mức giá đóng cửa 24.150 đồng của ACB tại ngày 30/07).

Nữ đại gia vận tải biển

Báo cáo tài chính của CTCP Âu Lạc cho biết, quý 4/2024, Âu Lạc đạt doanh thu 386 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm chi phí, đặc biệt là chi phí vốn và tài chính, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh hơn 60%, đạt 104 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2024, doanh thu Âu Lạc đạt 1.556 tỷ đồng, tăng 27,8% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 32%, đạt 261 tỷ đồng.

Phần lớn doanh thu của Âu Lạc đến từ hoạt động vận tải biển và cho thuê tàu – lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục mà Công ty đạt được theo năm.

Lãi lớn, Âu Lạc cũng mạnh tay chi cho các thành viên HĐQT và các 'sếp' trong Ban Tổng Giám đốc. Tổng thu nhập của bà Ngô Thu Thuý năm 2024 đạt hơn 3,05 tỷ , tăng 72% so với năm 2023. Ông Nguyễn Đức Hinh nhận về 2,2 tỷ , tăng 48% so với năm trước. Thu nhập các lãnh đạo khác của Công ty cũng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Sở hữu 200 ha quỹ đất khu công nghiệp

Nhiều năm qua, vợ chồng bà Ngô Thu Thúy chuyển hướng đầu tư khu công nghiệp trong nước, đánh dấu bằng sự xuất hiện của pháp nhân CTCP Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN VN Group) được thành lập vào tháng 1/2021.

Sau hơn 4 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn KCN Việt Nam hiện có tổng quỹ đất công nghiệp đạt hơn 300 ha với khoảng hơn 10 dự án nhà kho, xưởng xây sẵn. Có thể kể đến: DEEP C (Hải Phòng), Thuận Thành 3B (Bắc Ninh), Hố Nai (Đồng Nai), Phú An Thạnh (Long An), Sóng Thần 3 (Bình Dương), Phúc Điền và An Phát (Hải Dương), Tân Hưng (Bắc Giang).

Công ty cũng vừa ký MOU tài trợ vốn từ Vietinbank. Theo đó, kế hoạch hết năm 2025, KCN Việt Nam sẽ mở rộng phát triển thêm dự án ở cả hai miền Nam - Bắc. Cụ thể,

+ Tại miền Nam, KCN sẽ có dự án mới tại Sóng Thần 3, Bình Dương với diện tích 21,9ha; song song mở rộng quỹ đất tại Đồng Nai – khu vực được xem là thủ phủ công nghiệp và đầu dự án KCN Hố Nai với diện tích 20,6ha.

+ Tại miền Bắc, Công ty dự triển khai dự án tại KCN An Phát – Hải Dương với diện tích 8,92 ha. Theo KCN Việt Nam, dự án phía Bắc hướng đến đến nhóm điện tử, công nghiệp cao nên quy mô kho xưởng sẽ không lớn như các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng khác.

Về nhóm khách thuê, bên KCN Việt Nam sẽ tập trung hướng đến các doanh nghiệp trong ngành công nghệ cao, phù hợp với định hướng của Chính phủ.

Ảnh: KCN Việt Nam ký MOU hợp tác toàn diện với Vietinbank.

Đầu tư bất động sản và game

Ngoài sở hữu quỹ đất KCN "khủng", nhóm Âu Lạc còn được biết đến nhiều với dự án nghìn tỷ có tên Làng Giáo dục quốc tế thuộc địa phận các phường Tây Mỗ, Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm và xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Theo quy hoạch năm 2010, tổng diện tích trong quy hoạch chi tiết Làng Giáo dục quốc tế được công bố vào khoảng 31,6ha và được giới thiệu là có thể đáp ứng quy mô 3.000 học sinh.

Trong đó, đất xây dựng trường học là 64.620m2, đất xây dựng công trình công cộng dịch vụ có diện tích 15.270m2. Ngoài ra, còn 138.600m2 để xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ giáo viên và gia đình học sinh.

Theo tìm hiểu, dự án do CTCP Làng Giáo dục quốc tế Thiên Hương - doanh nghiệp từng là cổ đông của ACB - làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 1.088 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2014 nhưng đến nay chưa hoàn thành.

Ngoài ra, nhóm Âu Lạc còn sở hữu CTCP Việt Nam Living hoạt động chăm sóc sức khỏe người già, người có công.