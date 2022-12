Gia đình trẻ dự tính chi 30 triệu ăn Tết ở 3 nơi

Dự định khoản chi Tết năm nay ít hơn năm ngoái

Tú Uyên (27 tuổi), hiện đang sống cùng chồng tại TP Hồ Chí Minh. Do quê nội ngoại khá gần nhau, thông thường cô cùng chồng sẽ về cả 2 bên gia đình thăm bố mẹ, họ hàng trong mấy ngày Tết. Bên cạnh đó, đây là năm đầu tiên có nhà, Tú Uyên cùng chồng muốn đón Tết tại nhà mới. Sau đó, mùng 1 sẽ về bên chồng ở Vũng Tàu, còn mùng 2 qua nhà vợ ở Biên Hoà. Các địa điểm cách nhau khoảng 100km, không quá xa và có thể dễ dàng di chuyển bằng xe riêng.

Vợ chồng Tú Uyên

Năm nay, gia đình Tú Uyên chuẩn bị quà biếu Tết bố mẹ 2 bên 1 chỉ vàng có hình linh vật của năm là Kim Mão. "Do 2 bên gia đình đều nhiều con cháu và các em nên tụi mình chuẩn bị cỡ 5 triệu tiền lì xì, 1 khoản cho mua sắm quần áo mới 5-7 triệu,... Tổng chi phí ăn Tết khoảng 30 triệu". Khoản chi ngày Tết ước chừng tăng gấp đôi so với chi phí sinh hoạt hàng tháng.

Gia đình Tú Uyên dự tính khoản tiền tiêu Tết năm nay sẽ giảm so với năm ngoái do vì mới làm nhà, cần tiết kiệm hơn trong chi tiêu. "Hơn thế nữa, năm ngoái cũng là lần đầu mình làm dâu, do vậy mua từng phần quà riêng cho họ hàng 2 bên, chỉ tính riêng quà Tết là khoảng 8 triệu đồng. Năm nay, mình tính có thể sẽ cắt bỏ khoản này".

Cô chia sẻ rằng bản thân thường mắc sai lầm khi sắm Tết đó là mua đồ ăn quá nhiều, bị thừa thãi. Những ngày Tết, cô thường đi chúc Tết do vậy không ăn nhà. Bên cạnh đó, chợ hay siêu thị cũng mở lại sớm, trữ đồ ăn nấu sẵn cũng không còn ngon nên năm nay cô cố gắng hạn chế khoản chi này, tránh lãng phí.

Chuẩn bị tiền tiêu Tết từ đầu năm

Gia đình Tú Uyên có thói quen tích lũy Tết ngay từ những tháng đầu năm. Vợ chồng cô mỗi khi nhận lương thưởng sẽ dành 1 khoản tiền nuôi heo để đón Tết. Điều này giúp giảm bớt áp lực mỗi lần đến cuối năm.

Bên cạnh đó, Tú Uyên cũng tự nhận rằng do đã lập gia đình, cô không thể chi tiêu quá thoải mái như trước, ngay cả trong mùa Tết. "Mình chỉ mua những món đồ thật sự cần thiết với chất lượng tốt để có thể sử dụng trong lâu dài. Hơn thế nữa, vợ chồng mình cũng muốn tích luỹ một khoản tiền để bước sang năm mới chi tiêu không còn lo lắng nên cuối năm thường suy nghĩ khá kỹ càng trước khi xuống tiền. Châm ngôn mùa Tết là tận dụng hết mọi thứ có thể".

Tú Uyên

Với nhiều người, những cặp đôi chưa có em bé nhưng phải lì xì tiền triệu thì sẽ "lỗ". Tuy nhiên, Tú Uyên chỉ sợ bản thân chuẩn bị Tết chưa chu đáo. "Xưa giờ mình hay nghe mọi người bảo, xởi lởi trời cho, so đo trời lấy. Mọi người ngày Tết phóng khoáng, thoải mái, cho đi nhiều hưởng lại cũng nhiều. Vì vậy, mình thấy Tết phải chi tiêu thoải mái lên mới là Tết".

Dù vậy, Tú Uyên vẫn lên kế hoạch chi tiêu Tết khá kỹ lưỡng. Để 1 cái Tết trở nên thoải mái, không áp lực về tiền bạc cô đã cố gắng tiết kiệm 1 khoản riêng trước đó. "Các gia đình trẻ có thể ngồi tính xem có bao nhiêu con cháu, các em cần lì xì, rồi quà biếu ông bà, bố mẹ. Biết được số tiền dự tính, để dành được đủ và dư ra chút ít sẽ giúp bạn có 1 cái Tết vui vẻ và đầm ấm", lời khuyên của Tú Uyên trong câu chuyện chi tiêu ngày Tết.

Ảnh: NVCC