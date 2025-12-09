Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gia đình tỷ phú chi bao nhiêu tiền để tổ chức đám cưới?

09-12-2025 - 07:28 AM | Lifestyle

Con số có thể khiến nhiều người choáng váng.

Đối với giới siêu giàu, đám cưới không chỉ là một nghi lễ mà còn là một cơ hội để khẳng định quyền lực và sự xa hoa vô tận. Chi phí tổ chức hôn lễ của các gia đình tỷ phú thường vượt xa các con số thông thường, dễ dàng chạm ngưỡng hàng chục triệu đô la, thậm chí là hàng tỷ đô la.

Bài báo này tổng hợp những khoản chi phí khủng khiếp mà các gia đình tỷ phú sẵn sàng bỏ ra để tạo nên những "hôn lễ thế kỷ".

Đám cưới vượt mọi kỷ lục: Chạm mốc tỷ đô

Mức chi tiêu cho đám cưới của gia đình tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani là minh chứng rõ ràng nhất cho sự xa hoa này. Tháng 7/2024, Anant Ambani, con trai út của ông, đã tổ chức chuỗi sự kiện tiền đám cưới với cô dâu Radhika Merchant. Toàn bộ các buổi lễ kéo dài nhiều tháng, bao gồm các bữa tiệc độc quyền tại Ấn Độ và trên du thuyền sang trọng ở Châu Âu, được truyền thông quốc tế ước tính có tổng chi phí lên đến 1 tỷ đô la Mỹ , tương đương khoảng 26,36 nghìn tỷ đồng .

Anant Ambani và Radhika Merchant tổ chức đám cưới tỷ đô

Khoản chi khổng lồ này được sử dụng để thuê ca sĩ Rihanna, Katy Perry và nhiều ngôi sao quốc tế khác biểu diễn riêng. Nó cũng bao gồm chi phí cho du thuyền sang trọng, an ninh cấp cao và sự tham dự của các khách mời quyền lực nhất thế giới như Mark Zuckerberg.

Những hôn lễ trăm triệu đô la

Trước đó, hôn lễ của chị gái Anant, Isha Ambani, vào năm 2018 cũng là một sự kiện gây chấn động toàn cầu. Đám cưới này được ước tính tiêu tốn khoảng 100 triệu đô la Mỹ , tức là khoảng 2,636 tỷ đồng . Chi phí được đầu tư vào mọi chi tiết, từ dàn dựng sân khấu, trang trí bằng hoa tươi hiếm có, cho đến việc mời nữ ca sĩ Beyoncé đến trình diễn.

Đám cưới của Isha Ambani

Một đám cưới nổi tiếng khác trên truyền thông là của Vanisha Mittal, con gái tỷ phú thép Lakshmi Mittal, được tổ chức tại Paris vào năm 2004. Lễ cưới này kéo dài sáu ngày, tiêu tốn khoảng 66 triệu đô la Mỹ , tương đương khoảng 1,584 tỷ đồng . Khách mời đã được đưa đón bằng máy bay riêng và dự tiệc tại Cung điện Versailles.

Hôn lễ của Vanisha Mittal

Chi phí xa xỉ của các tỷ phú phương tây

Sự xa hoa không chỉ giới hạn ở châu Á. Petra Ecclestone, con gái ông trùm F1 Bernie Ecclestone, đã tổ chức đám cưới tại Ý vào năm 2011 với chi phí ước tính khoảng 20 triệu đô la Mỹ , tương đương gần 480 tỷ đồng . Đám cưới có sự tham gia của các nghệ sĩ giải trí hàng đầu và diễn ra trong một lâu đài cổ kính.

Nhìn chung, chi phí đám cưới của giới tỷ phú được phân bổ vào những hạng mục xa xỉ sau: địa điểm tổ chức độc quyền (thuê trọn gói các hòn đảo hoặc lâu đài), chi phí vận chuyển và ăn ở cho khách mời (máy bay riêng và khách sạn 5 sao), trang phục và trang sức đặt làm riêng, và đặc biệt là chi phí an ninh và bảo mật cực kỳ cao.

Ảnh minh họa

Đám cưới của giới tỷ phú vì thế không còn là một sự kiện cá nhân mà trở thành một hiện tượng văn hóa, một cuộc trình diễn sức mạnh tài chính vượt ra ngoài mọi tiêu chuẩn thông thường.

Tổng hợp

Gia đình tỷ phú chi 150 tỷ chỉ để mời 1 người đến hát đám cưới

Theo Thanh Huyền

Phụ nữ mới

