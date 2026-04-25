Giá dưới 3.000 đồng/kg, nông dân vựa dưa hấu lớn nhất Quảng Trị lỗ triền miên

Xã Nam Trạch là một trong những vựa dưa hấu lớn nhất tỉnh Quảng Trị với khoảng 170 hộ trồng dưa trên tổng diện tích gần 300 ha. Hiện người dân bước vào vụ thu hoạch với năng suất trung bình đạt khoảng 20 tấn/ha. Nhưng với mức giá thu mua chưa đến 3.000 đồng/kg, người trồng dưa hấu rơi vào cảnh năm thứ hai liên tiếp thua lỗ.

Gia đình ông Phạm Văn Sáu (trú tại xã Nam Trạch) đang thu hoạch 1,7 ha dưa hấu sau 3 tháng gieo trồng, chăm sóc. Với mức giá thu mua chưa đến 3.000 đồng/kg, gia đình ông Sáu ước tính chỉ thu về được hơn 100 triệu đồng cho gần 40 tấn dưa và gánh khoản thua lỗ khoảng 50 triệu đồng.

“Năm nay thời tiết thuận lợi nên dưa khá năng suất, quả đẹp. Nhưng dù vậy thì đầu ra vẫn quá khó khăn, giá bán cũng chỉ dao động từ 2.500 - 2.900 đồng/kg. Sau khi trừ đi các chi phí thì sơ bộ ban đầu vụ dưa này gia đình lỗ khoảng 50 - 60 triệu đồng”, ông Sáu nói.

Không chỉ gia đình ông Sáu, hầu hết các hộ dân trồng dưa tại xã Nam Trạch cũng đang rơi vào tình cảnh đứng ngồi không yên do khó tìm được đầu ra. Theo chia sẻ của nhiều người dân, tình cảnh “được mùa mất giá” thường xuyên lặp lại đối với người trồng dưa nơi đây, nguyên nhân là thị trường tiêu thụ không ổn định.

“Vụ dưa này, tôi chủ động gieo trồng chậm hơn các hộ khác khoảng 20 ngày, sắp tới thu hoạch nhưng tìm đầu ra thu mua khó khăn quá. Giá dưa hiện còn chưa đến 3.000 đồng/kg, trừ chi phí thuê đất, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bơm tưới và ngày công lao động, không khéo vụ này lại thua lỗ như năm ngoái”, ông Hoàng Ngọc Thân (trú tại thôn Xung Kích, xã Nam Trạch) lo lắng.

Theo tìm hiểu, vụ thu hoạch dưa hấu tại tỉnh Quảng Trị cùng thời điểm với các tỉnh như Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, với thị trường tiêu thụ chủ yếu là trong nước, chưa xuất khẩu. Nguồn cung vượt cầu kết hợp thị trường thiếu ổn định, phụ thuộc vào thương lái khiến người trồng dưa dễ rơi vào thế bị động.

Để hỗ trợ người trồng dưa, chính quyền xã Nam Trạch và đoàn thể địa phương đang tích cực kết nối thị trường, quảng bá trên mạng xã hội và mở các điểm bán trực tiếp để giúp các hộ giảm bớt thiệt hại nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế.

Theo ông Lê Đình San, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Trạch (tỉnh Quảng Trị), địa phương đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng, doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định cho bà con.

Về ngắn hạn, xã đang hỗ trợ tiêu thụ qua các kênh trực tuyến, đồng thời kết nối với các địa phương khác để mở rộng thị trường. Về lâu dài, xã Nam Trạch định hướng tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, khuyến khích người dân tham gia hợp tác xã, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường, phối hợp với doanh nghiệp tìm kiếm đầu ra ổn định, hướng tới xây dựng thương hiệu dưa hấu địa phương.

“Chỉ khi chuyển từ sản xuất tự phát sang sản xuất có kế hoạch, gắn chặt mối liên kết giữa người trồng, doanh nghiệp và nhu cầu của thị trường, người trồng dưa mới có thể ổn định đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa nhưng mất giá” , ông San cho biết.