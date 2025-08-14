Giá gạo Việt Nam mạnh mẽ chưa từng thấy, điều gì đang xảy ra?

Gạo Việt Nam vẫn tăng giá

Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan vừa cập nhật giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan xuất khẩu ở mức 378 USD/tấn, giảm 9 USD/tấn so với cuối tháng 7; trong khi gạo cùng phẩm cấp của Việt Nam lại tăng khoảng 4 USD lên mức 395-399 USD/tấn.



Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện gạo IR 50404 trên địa bàn tỉnh cũng như hầu hết các địa phương ĐBSCL chỉ giảm nhẹ 50 đồng/kg so với vài ngày trước, dao động ở mức 8.450 - 8.550 đồng/kg; gạo 5451 khoảng 9.500 - 9.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 9.600 - 9.700 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 50404 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Điều này cho thấy giá gạo Việt Nam vẫn đứng vững trước hàng loạt thông tin bất lợi trên thị trường gạo toàn cầu thời gian gần đây.

Cụ thể, cuối tháng 7 vừa qua, báo chí Ấn Độ thông tin Chính phủ nước này sẽ "xả" kho gạo lên đến hàng chục triệu tấn để chuẩn bị cho vụ thu hoạch mới. Trong đó, dự kiến bán đến 5,2 triệu tấn gạo cũ cho sản xuất ethanol. Điều này đẩy mặt bằng giá gạo 5% tấm của thế giới xuống dưới 400 USD/tấn.

Tiếp sau đó, mới đây, Philippines thông báo tạm dừng nhập khẩu gạo 2 tháng, tính từ 1-9 tới khiến nhiều người lo lắng bởi đây là thị trường nhập khẩu gạo số 1 của Việt Nam, chiếm đến hơn 40% thị phần. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang thị trường này lại cho rằng việc này ảnh hưởng không quá lớn bởi từ nay đến cuối năm Việt Nam không gặp áp lực về nguồn cung.

Việt Nam có nhiều giống lúa gạo độc quyền

Vì sao gạo Việt Nam vẫn đứng vững?

Bà Phan Mai Hương, đồng sáng lập Công ty SSResource Media Pte.Ltd (Singapore), chuyên cung cấp thông tin và phân tích thị trường lúa gạo thế giới, cho hay mọi năm, khi không ra văn bản tạm dừng nhập khẩu thì Philippines cũng giảm mua hàng mạnh vì trong nước có hàng.

Trước đây, phía Philippines điều tiết nhập khẩu bằng việc cấp hạn ngạch nên ít gây chú ý như lần này. Tương tự, gạo Việt Nam không cạnh tranh trực tiếp với gạo Ấn Độ do phân khúc khác nên cũng ít bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho biết giá gạo giảm chủ yếu là gạo trắng 5% tấm, trong khi gạo Việt Nam xuất khẩu hầu hết là gạo thơm.

Gạo Việt Nam có lợi thế đặc biệt nhờ đã tạo dựng được thị trường riêng với các sản phẩm như gạo OM, gạo DT, gạo ST, là những loại gạo độc quyền của Việt Nam đang được nhiều nước ưa chuộng, đặc biệt là Philippines, thị trường Đông Nam Á và hiện tại là châu Phi.

Do đó, giá gạo bình quân của Việt Nam hiện đạt 514 USD/tấn, trong khi giá thế giới xung quanh 400 USD/tấn, cho thấy chất lượng gạo Việt Nam đã được công nhận.

Một điểm sáng của xuất khẩu là thị trường châu Phi đang tăng trưởng rất tốt, với hơn 1 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm, chỉ sau Philippines.

Đặc biệt, gạo ST25 hiện nay rất được kiều bào ưa chuộng bởi gạo rất ngon và được mang sang làm quà biếu cho thấy dư địa còn rất tốt. Với gạo ST25, hiện giá bán buôn đã vượt 1.000 USD/tấn góp phần tăng vị thế của gạo Việt.