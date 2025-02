Gia hạn nộp thuế để trợ lực doanh nghiệp

Để tiếp tục hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp và cá nhân, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất năm 2025.

Gia hạn 62.000 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã thông qua việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên.

Theo nhận định của Bộ Tài chính, một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, sản lượng giảm hoặc không tăng so với năm 2023 như: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, khai thác dầu thô và khí thiên nhiên, sản xuất sắt thép, sản xuất máy công cụ, sản xuất đồ uống... Bên cạnh đó, ngành du lịch chưa khởi sắc do số lượt du khách nội địa tăng chậm; sản xuất ô tô chỉ tăng 2,94% so với năm 2023...

Trong bối cảnh đó, việc gia hạn nộp thuế để trợ lực cho doanh nghiệp và người dân, góp phần hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao trong năm nay là rất cần thiết.

Gia hạn nộp thuế là chính sách quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất - kinh doanh. Ảnh: DŨNG MINH

Tại dự thảo đang xin ý kiến để hoàn thiện, Bộ Tài chính đề xuất phạm vi của chính sách là gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất.

Đối với thuế GTGT, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp 6 tháng đối với số thuế của tháng 2, tháng 3-2025 và quý I/2025; gia hạn nộp 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 4, tháng 5, tháng 6-2025 và quý II/2025. Với phương án này, tổng số thuế GTGT được gia hạn nộp khoảng 62.000 tỉ đồng.

Đối với thuế TNDN, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn 5 tháng đối với số thuế tạm nộp của quý I và quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2025. Ước tính số thuế được gia hạn nộp khoảng 36.000 tỉ đồng.

Để tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2025. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31-12-2025. Theo đó, số thuế được gia hạn nộp khoảng 350 tỉ đồng.

Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2025 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định. Thời gian gia hạn là 6 tháng, kể từ ngày 31-5-2025. Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn nộp khoảng 3.600 tỉ đồng.

Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, cho biết từ năm 2020 đến 2024, chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đã được triển khai để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, số thuế được gia hạn năm 2022 là 107.000 tỉ đồng, năm 2023 là 97.000 tỉ đồng và năm 2024 là 78.000 tỉ đồng.

Với năm 2025, ông Minh nhấn mạnh việc gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ góp phần tiếp tục hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp và cá nhân, từ đó có thêm nguồn lực để tập trung vốn vào sản xuất - kinh doanh, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế.

Giải pháp thiết thực

Theo TS Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng. Do đó, ông đánh giá cao chính sách gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất.

"Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân là dựa vào nội lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong nước, góp phần thực hiện các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội của năm" - TS Việt đánh giá.

Để phát huy hết ý nghĩa của chính sách sau khi được thông qua và ban hành, ông Việt đề nghị cơ quan nhà nước cần cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi làm thủ tục thụ hưởng.

Nhìn nhận chính sách gia hạn nộp thuế là trợ lực cho doanh nghiệp trong sản xuất - kinh doanh, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, cho biết cộng đồng doanh nghiệp mong đợi các giải pháp hỗ trợ đi vào thực chất như vậy. Việc gia hạn nộp thuế giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn xây dựng phương án kinh doanh phù hợp trong bối cảnh hiện tại để vượt qua các khó khăn, hướng đến mục tiêu tăng trưởng chung.

Đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyên gia kinh tế - TS Lê Đăng Doanh cho rằng chính sách gia hạn nộp thuế là sự hỗ trợ rất cần thiết. "Nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó tiếp cận các nguồn vốn vay. Khi được tạm thời giữ lại một nguồn tài chính nhất định, sẽ là "phao" cho hoạt động sản xuất - kinh doanh" - TS Doanh nhìn nhận.

TS Lê Đăng Doanh cũng đánh giá cao các chính sách về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất khi đối tượng thụ hưởng rõ ràng, tác động ngay, trực tiếp và dễ đong đếm kết quả. Mặt khác, chính sách này hỗ trợ đúng đối tượng trong thời gian nhất định, không tác động đến việc thu ngân sách nhà nước.

Khẩn trương ban hành theo thủ tục rút gọn Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng, ban hành Nghị định gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2025. Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện dự thảo nghị định nêu trên, trình Chính phủ trước ngày 28-2.