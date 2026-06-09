Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giả hồ sơ mua nhà ở xã hội, 5 đối tượng bị khởi tố

| | Bất động sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm trục lợi từ chính sách nhà ở xã hội tại hai dự án trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện dấu hiệu làm giả hồ sơ của khách hàng đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án Ecohome Sông Thương và Dự án Vegahome Quang Châu.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10/2025, Phạm Văn Hưng (SN 1979, phường Tân An) đã cấu kết với Nguyễn Thị Bình (SN 1983, phường Tiền Phong) và Nguyễn Bá Toản (SN 1983), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây lắp Gia Phát, làm giả 6 bộ hồ sơ cho khách hàng mua nhà ở xã hội tại dự án Ecohome Sông Thương. Mỗi bộ hồ sơ được hợp thức hóa trái phép, Hưng thu lợi từ 1 đến 5 triệu đồng.

Phùng Đức Quyền (SN 1991, phường Bắc Giang) còn trực tiếp làm giả 11 bộ hồ sơ. Đối tượng này tiếp tục cấu kết với Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1991, phường Bắc Giang) làm giả thêm 3 bộ hồ sơ có xác nhận của doanh nghiệp để hoàn thiện thủ tục cho khách hàng mua nhà ở xã hội tại hai dự án nói trên.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với đối tượng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Bá Toản, Phùng Đức Quyền và Nguyễn Thị Lan Hương về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đến ngày 4/6, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Bá Toản và Phùng Đức Quyền. Riêng Nguyễn Thị Lan Hương được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Vụ việc được mở rộng điều tra.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xà lan kín mặt kênh, máy móc đầy mặt đất, môi giới vây xung quanh dự án 59.000 tỷ, hot bậc nhất TP.HCM của Vinhomes

Xà lan kín mặt kênh, máy móc đầy mặt đất, môi giới vây xung quanh dự án 59.000 tỷ, hot bậc nhất TP.HCM của Vinhomes Nổi bật

Hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam dài lên đến 230 km, có công trình lớn nhất Đông Nam Á thế kỷ 20...được quy hoạch khu du lịch 52.200ha, được ông lớn SunGroup "để mắt" đến

Hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam dài lên đến 230 km, có công trình lớn nhất Đông Nam Á thế kỷ 20...được quy hoạch khu du lịch 52.200ha, được ông lớn SunGroup "để mắt" đến Nổi bật

Đà Nẵng tăng lực hút, địa ốc đón cơ hội mới

Đà Nẵng tăng lực hút, địa ốc đón cơ hội mới

10:00 , 09/06/2026
Izumi City - Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng bậc nhất Việt Nam

Izumi City - Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng bậc nhất Việt Nam

10:00 , 09/06/2026
Nghiên cứu nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia

Nghiên cứu nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia

09:08 , 09/06/2026
Cầu xây xong nằm chơi vơi giữa sông, dân không thể qua lại vì thiếu đường dẫn

Cầu xây xong nằm chơi vơi giữa sông, dân không thể qua lại vì thiếu đường dẫn

08:57 , 09/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên