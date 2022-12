Giá iPhone 14 giảm kỷ lục

Theo đó, iPhone 14 bản 128 GB đang được các đại lý chào bán với giá 20,99 triệu đồng (giảm 4 triệu so với thời điểm ra mắt), bản 256 GB chỉ còn 22,99 triệu đồng (giảm 5 triệu đồng) và bản 512GB giá thấp nhất từ 26,99 triệu đồng (giảm mạnh tới 7 triệu đồng).



Tương tự, giá iPhone 14 Plus bản 128GB hiện chỉ còn 23,59 triệu đồng, bản 256GB đang được bán ở mức 25,99 triệu đồng còn phiên bản 512GB vẫn có giá khá cao khoảng 29,99 triệu đồng.

Như vậy, giá iPhone 14 và iPhone 14 Plus đã giảm từ 4 – 7 triệu so với thời điểm ra mắt.

Trong khi đó, cả 3 phiên bản iPhone 14 Pro cũng ghi nhận mức giảm sâu. Cụ thể, giá iPhone 14 Pro bản 128 GB có giá 29,49 triệu đồng (giảm 1,5 triệu so với giá niêm yết), bản 256GB giá 31,99 triệu đồng (giảm 3 triệu), bản 512GB là 35,99 triệu đồng (giảm 5 triệu) và bản 1TB được bán ở mức 39,99 triệu đồng.

iPhone 14 (Nguồn: Engadget).

Được biết, iPhone 14, iPhone 14 Plus và iPhone 14 Pro bắt đầu được bán chính hãng từ 14/10.

Về ngoại quan, iPhone 14 hầu như không có nhiều sự khác biệt với thế hệ cũ. Chiếc smartphone này vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế của thế hệ tiền nhiệm với 2 mặt kính cùng khung viền kim loại được vát phẳng, Điểm khác biệt mà người dùng có thể nhận biết giữa iPhone 14 và iPhone 14 Plus với thế hệ tiền nhiệm chính là cụm camera có kích thước lớn hơn vì phải chứa cụm camera lớn hơn trước đây.

iPhone 14 Plus (Nguồn: Appleinsider)

Về chất lượng màn hình, bộ đôi iPhone 14 và 14 Max đều được trang bị tấm nền OLED với công nghệ Super Retina HDR, kết hợp cùng độ phân giải Full HD+ . Điểm khác biệt giữa iPhone 14 và iPhone 14 Plus đó chính là phần kích thước của màn hình. Với kích thước 6.7 inch thì iPhone 14 Plus sẽ hiển thị được nhiều nội dung hơn, việc giải trí, xem phim, chơi game trên màn hình này cũng sẽ đã hơn so với màn hình chỉ 6.1 inch của iPhone 14 tiêu chuẩn.

Theo như Apple công bố, dung lượng pin của iPhone 14 Plus có thể đáp ứng 26 giờ phát video offline, 20 giờ phát video online và 100 giờ chơi nhạc liên tục, trong khi đó con số này trên iPhone 14 chỉ đạt 20 phát video offline, 16 phát video online, 80 giờ cho việc chơi nhạc.

Trong khi, iPhone 14 Pro sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, chuyển từ sử dụng màn hình tai thỏ sang màn hình dạng đục lỗ. Chiếc smartphone này được trang bị chipset A16 Bionic mới nhất giống iPhone 14 Pro Max, mang đến hiệu năng mạnh mẽ và tối ưu điện năng cho phép bạn sử dụng điện thoại với thời gian dài hơn. Dung lượng pin trên iPhone 14 Pro cũng được tối ưu, có thể duy trì thời lượng xem video suốt 23 giờ liên tục.