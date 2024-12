Giả làm môi giới BĐS, có quan hệ ngoại giao với chủ đầu tư của một dự án lớn: 7 người tin góp vốn hơn 38 tỷ để đầu tư "lấp căn", rồi bị chiếm đoạt hơn 15 tỷ

Bị cáo tại tòa.

Ngày 12/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Đặng Thanh Tùng (SN 1984, ở Gia Lâm, Hà Nội) mức án 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022, Tùng đưa ra thông tin gian dối với nhiều người về việc bản thân là nhân viên môi giới bất động sản, có một số quan hệ ngoại giao với các chủ đầu tư của dự án thuộc Văn Giang, Hưng Yên.

Tùng giới thiệu với các bị hại, có các căn hộ ngoại giao vị trí đẹp, giá rẻ dành cho các cá nhân thuộc tập đoàn xây dựng lớn cần đầu tư góp vốn dưới hình thức “lấp căn” để hưởng lợi nhuận.

Theo lời Tùng, hình thức lấp căn là những người có nhu cầu mua căn hộ ngoại giao nhưng chưa đủ tiền đặt cọc nên cần huy động dòng tiền để đặt cọc trước. Trong thời hạn 10-12 ngày ký hợp đồng, người mua sẽ thanh toán lại phần tiền đã đặt cọc hộ trước đó, kèm theo lợi nhuận 20%/số tiền góp vốn hoặc mức lợi nhuận 100-200 triệu đồng/1 tỷ đồng.

Tin tưởng vào thông tin trên, nhiều bị hại đã chuyển tiền cho Tùng tổng số 38,9 tỷ đồng vào tài khoản mang tên Đặng Thanh Tùng.

Sau khi nhận số tiền trên của các bị hại, để tạo niềm tin cho những người này tiếp tục chuyển tiền, Tùng chuyển lại cho họ số tiền hơn 23,5 tỷ đồng gọi là tiền gốc và lợi nhuận, số tiền còn lại hơn 15,3 tỷ đồng Tùng chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Quá trình điều tra, Tùng khai báo quanh co. Tùng khai nhận, sau khi rút tiền của các bị hại, Tùng cất 28,5 tỷ đồng trong tủ quần áo ở nhà kho. Đến cuối tháng 6/2022, Tùng kiểm tra thì phát hiện bị mất trộm toàn bộ số tiền trên. Do hoảng loạn nên Tùng không nói cho ai biết, không trình báo sự việc với cơ quan công an. Cơ quan điều tra xác định việc Tùng khai giấu cất tiền ở nhà kho, không có người quản lý, không cung cấp được tài liệu nào nên lời khai trên không có căn cứ.

Cáo trạng xác định sau khi nhận tiền của các bị hại, Tùng không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt của 7 người bị hại tổng số tiền hơn 15,3 tỷ đồng.

Trong số những người bị hại của Tùng có các nhà đầu tư ở Thái Nguyên. Nhóm này gồm các chị Trần Thị T.; Lã Thị H. và ông Vũ Đình C. Nhóm này được Tùng rủ đầu tư góp vốn theo hình thức “lấp căn”. Ngày 13/5-20/6/2022, nhóm này chuyển cho Tùng hơn 25,4 tỷ đồng để đầu tư 13 mã căn hộ. Các nội dung chuyển khoản thường ghi là “lấp căn sếp Hùng”, “lấp căn sếp Chính”…

Quá trình giao dịch, Tùng đã chuyển lại hơn 17,1 tỷ đồng gọi là trả tiền gốc và lãi để tạo niềm tin. Một thời gian sau, thấy bà Tùng không trả tiền như hứa hẹn, nhóm này yêu cầu bị cáo cho gặp khách hàng đặt mua căn hộ, cho xem giấy tờ thể hiện việc đầu tư.

Khi đó, bị cáo viện lý do khác nhau để khất hẹn. Khi nhóm đầu tư tìm hiểu mới biết mình bị lừa, nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Tùng không phải là nhân viên của tập đoàn xây dựng, không phải là môi giới hay cộng tác viên bán dự án. Tập đoàn xây dựng cũng không có cơ chế giao lại một số căn hộ thuộc dự án trên cho lãnh đạo tập đoàn.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nói lời sau cùng, bị cáo Tùng xin HĐXX xem xét, cho được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội nhận định căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai bị cáo, bị hại... có đủ cơ sở xác định bị cáo đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo phạm tội nhiều lần nên cần cách ly bị cách ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Tùng 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.