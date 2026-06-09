Giá nhiên liệu bay hạ nhiệt ngay trước cao điểm du lịch hè 2026

Hành khách đang có nhiều cơ hội tiếp cận các mức giá vé hợp lý hơn ngay trong cao điểm du lịch.

Giá nhiên liệu bay hạ nhiệt

Quý 1/2026, ngành hàng không toàn cầu từng trải qua một đợt biến động dữ dội khi giá nhiên liệu bay Jet A-1 tăng vọt trước tình hình căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Theo dữ liệu từ IATA, giá nhiên liệu hàng không thế giới đã có thời điểm tiến sát ngưỡng 240 USD/thùng vào cuối tháng 4, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Tuy nhiên, áp lực này đã hạ nhiệt từ giữa tháng 5. Dữ liệu cập nhật tại ngày 29/5/2026 của IATA cho thấy giá nhiên liệu bay trung bình toàn cầu đã giảm 11,4% so với tuần trước đó, xuống mức 141,64 USD/thùng. Mức giảm mạnh nhất lên tới 14%, xuất hiện tại thị trường châu Á và châu Đại Dương. Còn tại Trung Đông, giá nhiên liệu bay cũng giảm 13,5% xuống khoảng 133,4 USD/thùng.

Ngành hàng không là ngành có biên lợi nhuận mỏng, việc chi phí nhiên liệu đi xuống giúp các doanh nghiệp vận tải giảm áp lực chi phí đầu vào, cải thiện hiệu quả khai thác và có thêm dư địa để duy trì các chính sách giá cạnh tranh. Đặc biệt là khi ngành này bước vào mùa cao điểm du lịch hè.

Hãng hàng không tung nhiều mức giá vé ưu đãi

Theo các chuyên gia hàng không, khi giá nhiên liệu tăng, tất nhiên chi phí khai thác mỗi chuyến bay sẽ tăng theo. Các hãng hàng không buộc phải tìm cách bù đắp thông qua tối ưu vận hành, tăng doanh thu phụ trợ hoặc điều chỉnh giá vé. Ngược lại, khi giá nhiên liệu giảm, áp lực chi phí được nới lỏng, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì mặt bằng giá cạnh tranh hơn.

Nhiên liệu là một phần của bức tranh. Một yếu tố quan trọng khác là nguồn cung. Sau giai đoạn thiếu hụt tàu bay và công suất khai thác trong các năm trước, năng lực vận tải hàng không nội địa đang dần được cải thiện. Các hãng tăng tần suất trên nhiều đường bay du lịch trọng điểm, đồng thời phân bổ lại đội tàu theo hướng tối ưu hơn cho mùa hè.

Có thể thấy, giai đoạn cao điểm tháng 6-8, các hãng hàng không đã duy trì nguồn cung ghế dồi dào ở những tuyến du lịch trọng điểm như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn… Khảo sát trên hệ thống bán vé, dù nhu cầu du lịch hè tăng cao, hành khách vẫn có thể tìm thấy nhiều mức giá phù hợp thấp hơn 20-25% trên các đường bay đến địa điểm nổi tiếng nhờ các chương trình ưu đãi.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng tung ra chương trình "Ưu Đãi Chào Hè rực rỡ" cho các hành trình nội địa với mức giá chỉ từ 1,139 triệu đồng. Khi khách hàng mua vé vào thứ 3, thứ 5 hoặc cuối tuần trong giai đoạn cao điểm, hãng hàng không quốc gia áp dụng giảm giá từ 10-15% cho tất các các hạng vé. Nếu đặt mua vé sớm, giá thậm chí giảm tới 20%. Một phương án ‘săn’ vé giảm giá khác là mua theo nhóm, với mức chiết khấu cao nhất là 15%.

Ở phân khúc hàng không giá rẻ, mặt bằng giá còn đa dạng hơn. Nhiều chặng bay nội địa xuất hiện mức giá dưới 1 triệu đồng/chiều nếu hành khách chủ động đặt vé sớm hoặc lựa chọn khung giờ phù hợp.

Tín hiệu tích cực với thị trường du lịch

Từ góc nhìn của ngành du lịch, diễn biến hiện nay được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, nhu cầu du lịch hè 2026 đang ghi nhận xu hướng tăng trở lại ở nhiều phân khúc khách hàng, đặc biệt là nhóm gia đình và khách tự túc. Các điểm đến như Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Phú Quốc hay Quy Nhơn tiếp tục nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất nhờ lợi thế về hạ tầng du lịch, hệ thống lưu trú và sản phẩm nghỉ dưỡng đa dạng.

Đại diện một doanh nghiệp du lịch khẳng định, chi phí vận chuyển luôn là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới quyết định của khách hàng. Khi vé máy bay ổn định hơn, tổng chi phí chuyến đi cũng trở nên dễ tiếp cận hơn đối với nhiều gia đình.

"Người dân hiện không cắt giảm nhu cầu du lịch mà thậm chí là ngày càng lớn. Việc đi du lịch hè có thể nói là thói quen, là điều phải làm cho cuộc sống tinh thần của các gia đình hiện nay. Tất nhiên, họ sẽ cân nhắc chi phí di chuyển để tìm kiếm những chuyến đi mang lại giá trị tốt hơn. Nếu giá vé máy bay hợp lý và dịch vụ du lịch cạnh tranh, nhu cầu sẽ được kích hoạt rất nhanh", vị này nhận định.

Dù thị trường đang xuất hiện nhiều cơ hội tiếp cận vé máy bay với chi phí hợp lý hơn, các đơn vị lữ hành vẫn khuyến nghị người dân chủ động xây dựng kế hoạch du lịch từ sớm.

Thực tế cho thấy giá vé hàng không vẫn được điều chỉnh theo thời điểm đặt chỗ và tỷ lệ lấp đầy trên từng chuyến bay. Những chuyến bay cuối tuần, giờ đẹp hoặc sát ngày khởi hành thường có giá cao hơn. Nếu hành khách đặt vé sớm từ vài tuần đến vài tháng, linh hoạt về thời gian bay và điểm khởi hành thường có nhiều cơ hội tiếp cận mức giá tốt.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu đã hạ nhiệt, nguồn cung vận tải được cải thiện và các hãng hàng không đẩy mạnh cạnh tranh trên thị trường nội địa, mùa hè 2026 đang mở ra nhiều cơ hội hơn cho người dân thực hiện các kế hoạch du lịch với chi phí hợp lý. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho hành khách mà còn tạo động lực quan trọng cho sự phục hồi và tăng trưởng của ngành du lịch nội địa trong giai đoạn tới.