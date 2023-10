Giá rẻ kỷ lục, Việt Nam chớp “cơ hội vàng” chi hơn 1,4 tỷ USD nhập khẩu mặt hàng này từ Indonesia, sản lượng trong 8 tháng vượt cả năm 2022 cộng lại

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu than các loại đạt hơn 4,9 triệu tấn với hơn 299 triệu USD trong tháng 8/2023, giảm 8,1% về lượng và giảm 11,7% về trị giá so với tháng trước đó. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, nhập khẩu than đạt hơn 34,5 triệu tấn với trị giá hơn 4,9 tỷ USD, tăng mạnh 54,8% về lượng nhưng giảm 10% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá nhập khẩu ghi nhận giảm kỷ lục, đạt 142 USD/tấn, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2022.

Xét về thị trường,Úc là nhà cung cấp than lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm với hơn 14,25 triệu tấn, đạt trị giá hơn 2,3 tỷ USD, tăng 20% về lượng nhưng giảm 28% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu cũng giảm mạnh với mức giảm 68%, đạt 165 USD/tấn.

Tuy nhiên xét về mức tăng trưởng, Việt Nam đang tăng mạnh nhập khẩu mặt hàng này từ Indonesia với giá chạm đáy trong tháng 8/2023.

Cụ thể, trong tháng 8/2023, nhập khẩu than từ quốc gia châu Á đạt hơn 1,3 triệu tấn với trị giá hơn 123 triệu USD, tăng 17% về lượng nhưng giảm 11% về trị giá so với tháng 8/2022. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, nhập khẩu than từ Indonesia đạt hơn 12,7 triệu tấn với trị giá hơn 1,4 tỷ USD, tăng mạnh 76% về sản lượng và tăn 27% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá xuất khẩu bình quân đạt 112 USD/tấn, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2022. Indonesia là thị trường lớn thứ 2 cung cấp than cho Việt Nam với hơn 30% thị phần.

Trong năm 2022, Việt Nam đã nhập khẩu từ thị trường này hơn 10 triệu tấn than với giá trị hơn 1,59 tỷ USD, như vậy có thể thấy trong 8 tháng đầu năm sản lượng nhập khẩu đã vượt qua cả năm 2022 cộng lại. Cũng trong năm 2022, nhập khẩu than các loại của Việt Nam đạt 31,9 triệu tấn và trị giá đạt 7,16 tỷ USD, giảm 12% về lượng,tuy nhiên tăng mạnh 60% về trị giá so với năm 2021.

Theo số liệu từ Bloomberg, gần 70% lượng than đá nhập khẩu để sản xuất điện của Liên minh châu Âu là đến từ Nga. Chính vì vậy lệnh cấm nhập khẩu than từ Nga của EU đã gây ảnh hưởng nặng nề cho 27 quốc gia thành viên, do đó phải tăng cường nhập khẩu than đá từ các nguồn cung khác dẫn đến nhập khẩu từ Việt Nam cũng tăng theo.

Trong thời gian tới, Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu than đá tăng dần để phục vụ cho sản xuất điện và sản xuất công nghiệp trong nước trong thời gian tới, cụ thể là từ hơn 36 triệu tấn trong năm 2021 và dự báo khoảng 46,5 triệu tấn than trong năm 2025.