Giá tăng gấp 3 sau khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu, 1 DN trên sàn ngồi “đếm tiền” thu 3 đồng lãi 2 từ loại khoáng sản thế giới đang săn lùng

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã: HGM) vừa công bố BCTC quý 4/2024 với doanh thu 121,7 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các chi phí, doanh nghiệp này lãi sau thuế gần 73 tỷ đồng, gấp 8,5 lần năm ngoái. Biên lợi nhuận trước thuế ở mức gần 60%.

HGM cho biết doanh thu tăng phi mã là do sản lượng tiêu thụ quý 4 tăng 28% và giá bán tăng 221% tương đương tăng 588 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ. Nguyên nhân của sự tăng vọt này là do Trung Quốc hạn chế xuất khẩu antimon - sản phẩm chính của HGM - từ tháng 9/2024.

Lũy kế năm 2024, Khoáng sản An Giang ghi nhận doanh thu thuần hơn 370 tỷ đồng, lãi trước thuế 233 tỷ đồng, lần lượt tăng 111% và 232% so với năm 2023. Biên lợi nhuận trước thuế đạt 63%, tức doanh nghiệp này cứ thu 3 đồng thì lãi 2 đồng.

Khoáng sản An Giang là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có thể sản xuất Antimon thành phẩm ở quy mô công nghiệp. Antimon (Sb) là kim loại màu quan trọng, antimon nguyên chất có tính chất đặc biệt cứng và giòn. Nó hầu như chỉ được sử dụng dưới dạng hợp kim mà không được sử dụng ở dạng kim loại.



Antimon được sử dụng làm nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp như sản xuất vòng bi, trục máy, phụ tùng ôtô. Đặc biệt, antimon được sử dụng nhiều trong sản xuất các sườn cực ắc-quy, chiếm từ 10 đến 12% khối lượng của các sườn điện cực.

Cổ phiếu HGM tăng gấp 4 từ quý 3/2024

Antimon cũng được áp dụng rất nhiều trong lĩnh vực công nghệ cao, đây là thành phần chính trong chất bán dẫn, bảng mạch, công tắc điện, ánh sáng huỳnh quang, kính trong suốt chất lượng cao và pin lithium-ion. Các sản phẩm quen thuộc như điện thoại thông minh, TV độ phân giải cao, thiết bị nhà bếp hiện đại hay thậm chí cả ô tô sử dụng mạch kỹ thuật số đều cần tới antimon.

Theo dự án quan sát kinh tế OEC thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ), trong năm 2019, Việt Nam xuất khẩu lượng antimon trị giá 34,3 triệu USD, trở thành nhà xuất khẩu antimon thứ 2 thế giới.

Theo Reuters, sau khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu, các nhà tinh luyện antimon của châu Âu đã tăng nguồn cung từ Tajikistan, Việt Nam và Myanmar để đa dạng hóa nguồn cung cấp từ Trung Quốc, trong khi Ấn Độ tăng nguồn cung thỏi antimon cho Hoa Kỳ.