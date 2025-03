Giá thịt heo tăng cao, tiểu thương than ế

Xách trên tay chiếc làn nhựa bước vào chợ Láng Hạ (Đống Đa), bà Trần Thị Thảo (đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) nói, hơn một tháng nay, giá thịt heo, thịt bò tăng mạnh khiến gia đình bà phải tính toán và cắt giảm chi tiêu.

Theo bà Thảo, thịt heo là thực phẩm dễ sử dụng và phổ thông, nhưng do giá tăng quá cao nên bà đã phải chủ động cắt giảm để chuyển sang mua các loại thực phẩm khác như trứng, thịt gà, vịt, cá… vừa đảm bảo đầy đủ dưỡng chất cho người thân trong gia đình, nhưng cũng không bị thâm hụt quá nhiều về ngân sách.

Giá thịt heo đắt đỏ, người dân hạn chế mua, tiểu thương than ế.

Cũng cắt giảm chi phí khi đi chợ mua thực phẩm giữa thời điểm được cho là giá cả tăng cao, chị Vũ Thị Thuý Hà (Phố Vọng, Hà Nội) cho biết, thịt heo tăng từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, thịt bò tăng 30.000 đồng/kg.

"Giá thị heo, thịt bò tăng nên gia đình tôi chuyển sang ăn cá, trứng gia cầm, gà, vịt... để đa dạng hoá bữa ăn gia đình và rẻ hơn", chị Hà nói.

Khảo sát của Báo điện tử VTC News sáng 9/3 tại các chợ truyền thống như chợ Láng Hạ (Đống Đa), chợ Mơ (Hai Bà Trưng), chợ Tứ Hiệp (Thanh Trì) cho thấy, giá thịt heo ba chỉ dao động từ 150.000 – 180.000 đồng/kg; thịt sấn vai từ 130.000 – 150.000 đồng/kg; thịt bò giá 250.000 -270.000 đồng/kg, thịt bê giá 230.000- 250.000 đồng/kg.

Đây được xem là một nghịch lý vì đắt hơn thời điểm trung tuần tháng 2 từ 40.000 – 50.000 đồng/kg, vì thời điểm tháng 3, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân giảm mạnh do lễ hội đã hạn chế, nhu cầu liên hoan, tiệc tùng và cưới xin cũng đã giảm.

Trước việc giá thịt heo tăng cao, nhiều tiểu thương cho biết, người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu hoặc chuyển sang một số thực phẩm khác nên thịt heo bán rất chậm, thậm chí nhiều hôm ế.

“Trước đây thịt heo giá phù hợp, mỗi ngày bình quân tôi bán được 2 con, tương đương khoảng 2,2 tạ thịt và xương. Nay giá thịt đắt, người dân ít mua, mỗi ngày tôi nhập 3 mảnh (1,5 con), khoảng 1,8 tạ nhưng nhiều hôm cũng không bán hết. Với mức giá như hiện nay, nếu không giảm thì lượng tiêu thụ sẽ còn giảm nữa”, bà Trần Thị Thu, một tiểu thương tại chợ Láng Hạ cho biết.

Trong khi đó, tại một số gian hàng như tại Bách Hoá Xanh, siêu thị Winmart, giá thịt heo mát Meat Deli dao động từ 119.922 - 163.122 đồng/kg. Trong đó, thịt heo xay có giá thấp nhất 119.922 đồng/kg, còn thịt ba rọi vẫn là sản phẩm có giá cao nhất, đạt 163.122 đồng/kg.

Thịt gà, vịt là thực phẩm được người tiêu dùng lựa chọn khi giá thịt heo đắt.

Trong khi đó, giá heo hơi trong cả nước hôm nay vẫn được xem là điểm nóng. Theo đó, sáng 9/3, tại miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục đà tăng mạnh, đạt mức cao nhất 78.000 đồng/kg tại Hà Nội, Thái Bình và Nam Định. Các tỉnh như Tuyên Quang, Hưng Yên, Hà Nam cũng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, hiện giá thu mua tại những địa phương này ở mức 77.000 đồng/kg.

Tại Ninh Bình cũng điều chỉnh tăng, đưa giá heo hơi tại đây lên 76.000 đồng/kg. Nhìn chung, heo hơi miền Bắc hiện đang được thu mua trong khoảng 76.000 - 78.000 đồng/kg và có xu hướng tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Tại miền Trung, giá heo hơi cũng có diễn biến tích cực, tiếp tục xu hướng tăng tại nhiều địa phương. Hiện giá heo hơi tại vùng này dao động từ 75.000 - 82.000 đồng/kg, với mức giá cao nhất thuộc về Bình Định và Nghệ An là 77.000 đồng/kg.

Một số địa phương khác cũng ghi nhận mức tăng nhẹ, cụ thể: Thanh Hóa, Quảng Nam: 76.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa: 75.000 đồng/kg

Với mức giá này, khu vực miền Trung tiếp tục là điểm nóng trên thị trường heo hơi, thu hút sự quan tâm lớn từ các thương lái.

Giá heo hơi đắt đỏ nên lượng người đến giao dịch tại chợ đầu mối giá súc gia cầm Hà Nam cũng giảm mạnh.

Tại miền Nam, trái ngược với đà tăng tại miền Bắc và miền Trung, thị trường heo hơi miền Nam ghi nhận mức giảm nhẹ tại một số địa phương thuộc miền Tây Nam Bộ như Tiền Giang, Trà Vinh và Bến Tre. Dù vậy, giá heo hơi tại Bình Phước và Tây Ninh vẫn tiếp tục tăng, đạt 82.000 đồng/kg.

Hiện tại, heo hơi miền Nam được thu mua trong khoảng 80.000 - 83.000 đồng/kg, với Đồng Nai là địa phương duy nhất đạt mức 83.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Sự điều chỉnh giảm tại một số tỉnh miền Tây khiến thị trường khu vực này có sự phân hóa rõ rệt.

Nhìn chung, thị trường heo hơi hôm nay tiếp tục có nhiều biến động, với giá dao động từ 75.000 - 83.000 đồng/kg tùy khu vực.

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) thị trường giá cả tháng 2 ghi nhận nhiều biến động, đặc biệt là giá thịt heo tăng mạnh do thiếu hụt nguồn cung, giá ăn uống ngoài gia đình, giá nhà ở thuê và giá dịch vụ giao thông tăng theo nhu cầu tiêu dùng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2025 tăng 0,34% so với tháng trước; tăng 1,32% so với tháng 12/2024 và tăng 2,91% so với cùng kỳ năm 2024.