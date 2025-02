Giá thịt lợn tăng cao, nhiều người không dám mua

Thị trường thực phẩm và rau xanh theo khảo sát của phóng viên Báo Điện tử VOV ngày 26/2 tại các chợ dân sinh lớn của Hà Nội, như chợ Châu Long, chợ Hôm, chợ Ngọc Hà,…cho thấy, nguồn cung rau xanh, hoa quả vẫn dồi dào, phong phú chủng loại nhưng giá bán có thay đổi. Các tiểu thương cho biết, sau Tết thời tiết lạnh nhiều và nắng ít nên rau củ quả sinh trưởng chậm, lâu cho thu hoạch nên những ngày gần đây giá bán có tăng nhẹ, nhưng diễn biến này sẽ không kéo dài.

Rau xanh tại các chợ truyền thống Hà Nội dồi dào, có tăng giá so với dịp Tết

Cụ thể, rau cải xanh đã tăng lên 15.000 đồng/mớ (tăng 5.000 đồng/mớ so với đầu tháng; rau muống cũng tăng 5.000 đồng/kg và giá bán ở các chợ là 25.000 đồng/mớ; rau cải cúc hiện được bán với giá 10.000 đồng/mớ, tăng 5.000 đồng/mớ; rau cải xoong có giá 15.000 đồng/mớ, giảm 5.000 đồng/mớ so với sau Tết. Rau cần 35.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; súp lơ 15.000 đồng/kg giá không đổi.Giá bán xu hào đang là 7.000 đồng/củ, tăng 2.000 đồng/củ; bắp cải 12.000 đồng/cây/kg, tăng 2.000 đồng so với trước; cà chua tăng 5.000 đồng/kg và giá bán 15.000 đồng/kg…

“Trời lạnh và có mưa nên các vùng trồng rau ít hàng hơn, làm cho nguồn cung ở đầu mối giảm và giá có tăng nhẹ so với sau Tết. Nhìn chung mức tăng giá rau củ quả không nhiều, chỉ từ 2.000 – 5.000 đồng/kg tùy loại nhưng lượng khách mua đang giảm nhiều hơn so với trước và ngay sau Tết”, chị Hà bán hàng rau tại chợ Hôm cho biết.

Giá rau củ quả tăng từ 2.000 - 5.000 đồng/mớ/kg

Trái ngược với mặt hàng rau củ quả, giá các loại hoa quả tại các chợ ở Hà Nội hôm nay lại có chiều hướng giảm. Như xoài cát chu giá chỉ còn từ 40.000 - 45.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng so với hồi đầu tháng; dưa hấu loại 1 -2 kg giá 11.000 – 13.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; táo xanh giờ chỉ có giá 42.000 đồng/kg, giảm 11.000 đồng; cam canh có giá 46.000 đồng/kg. giảm 8.000 đồng; bưởi diễn, bưởi da xanh giá từ 50.000 - 65.000 đồng/quả tùy loại, giảm 15.000 đồng/quả; thanh long gián bán 45.000 - 50.000 đồng/kg, giảm 16.000 đồng/kg. Riêng mặt hàng dâu tây Mộc Châu giảm còn 150.000 – 200.000 đồng/kg, giảm mạnh so với mức 300.000 - 400.000 đồng/kg trước đó.

Anh Hoàng Văn Mạnh ở chợ Ngọc Hà cho biết, hoa quả sau Tết bán chậm mặc dù giá đã giảm sâu, do các loại hoa quả theo mùa về chợ đầu mối nhiều hơn. “Nhiều người giờ có xu hướng mua hoa quả trong siêu thị vì tâm lý ưa chuộng sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn dù giá bán có cao hơn. Hoa quả bán ở chợ tuy cũng rõ nguồn gốc và đảm bảo chất lượng, nhưng vẫn không được nhiều người quan tâm. Lượng người mua không nhiều và số lượng bán ra mỗi mã là không lớn, nên tôi thường chỉ nhập một số loại hoa quả thông dụng, để được dài ngày”, anh Mạnh nói.

Thịt lợn tăng giá mạnh do nguồn cung thiếu hụt cục bộ

Giá thịt lợn tăng cao, người mua ít

Những ngày gần đây giá thực phẩm tại các chợ dân sinh ở Hà Nội có tăng nhẹ so với sau Tết. Đáng chú ý là giá thịt lợn đang tăng mạnh do giá lợn hơi trên cả nước đã nhích tăng ngay từ trước Tết, bởi nguồn cung thiếu hụt do dịch bệnh; hoạt động tái đàn lợn ở nhiều địa phương diễn ra còn chậm, khiến giá lợn hơi có nơi áp sát mức giá 80.000 đồng/kg, dẫn đến giá thịt lợn tại các chợ dân sinh có biến động tăng.

Theo đó, giá thịt lợn ngày 26/2 tại các chợ đang ở mức khá cao. Nạc vai, ba chỉ có giá bán từ 160.000 – 180.000 đồng/kg, tăng hơn 20.000 đồng/kg so với trước. Nạc thăn 160.000 đồng/kg; nạc mông, vai sấn 130.000- 140.000 đồng/kg, tăng từ 20.000 – 30.000 đồng/kg; các loại xương, móng giò giá 85.000 - 90.000 đồng/kg, tăng gần 20.000 đồng/kg tuỳ loại. Trong khi đó, giá thịt bò loại 1 chỉ còn 260.000 - 275.000 đồng/kg, giá gà lông 140.000 đồng/kg, giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg so với dịp Tết.

Anh Dương (tiểu thương bán thịt lợn ở chợ Vĩnh Phúc) cho biết, giá lợn hơi tăng cao nên giá nhập thịt móc hàm tăng, từ đó giá bán thịt lợn tới tay người tiêu dùng cũng tăng theo. “Mức giá thịt hiện nay tăng khá cao so với đợt trước và sau Tết. Nhiều người đi chợ xem thịt và hỏi giá nhưng thấy quá cao nên không dám mua nên lượng bán giảm nhiều. Bình thường mỗi ngày tôi bán trên 1 tạ thịt lợn, nhưng giờ ngày nào nhiều cũng chỉ bán được 50 – 60kg”, anh Dương cho hay.

Giá thịt gia cầm, hải sản có giảm nhẹ so với dịp Tết

Dịp này, các mặt hàng thủy hải sản tươi sống được bổ sung nhiều tại các chợ truyền thống, nên giá có hạ hơn so với trước. Giá cá chép thường đang là 80.000 đồng/kg; giá cá chép giòn giá 120.000 đồng/kg, giảm 10.000 – 15.000 đông/kg; trắm đen 150.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg; giá tôm sú (loại 30 con/kg) giá chỉ còn 490 - 500.000 đồng/kg, giảm từ 10.000 – 20.000 đồng/kg. Các tiểu thương cho biết, giá bán hải sản đã giảm khi nguồn cung dồi dào đúng theo quy luật hàng năm.

Tại các siêu thị lớn ở Hà Nội như BigC Thăng Long; WinMart, AEON,…các mặt hàng tiêu dùng vẫn dồi dào nhưng sức mua chậm. Khách hàng rải rác mua vào nhiều khung giờ trong ngày, nhu cầu chủ yếu vẫn là các loại rau xanh, hoa quả, thịt và hải sản đông lạnh. Nhân viên bán hàng ở siêu thị Vincom Kim Mã cho biết, nguồn cung thực phẩm, rau xanh cho siêu thị luôn đảm bảo, do có hợp đồng từ sớm với các đối tác cung cấp nên giá bán không thay đổi nhiều, tuy nhiên lượng tiêu thụ có chậm hơn so với thời điểm trước và ngay sau Tết.