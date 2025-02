Giá Toyota Vios rẻ chưa từng có nhờ ưu đãi kép, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning

Theo khảo sát của phóng viên, thời điểm đầu tháng 2/2024, mẫu sedan hạng B - Toyota Vios đang nhận được ưu đãi lớn hiếm có từ hãng và đại lý.

Cụ thể, khách hàng mua Toyota Vios sẽ được hãng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, có thể quy đổi để trừ vào giá xe tại đại lý. Trong đó, mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tối đa với Toyota Vios E MT là 23 triệu đồng, bản E CVT là 25 triệu đồng và bản G CVT là 27 triệu đồng.

Nếu trừ thẳng vào giá bán, chi phí mua Toyota Vios E MT chỉ còn 435 triệu đồng, bản E CVT còn 463 triệu đồng và Vios G CVT là 518 triệu đồng.

Không những thế, tại một số đại lý, lượng xe Toyota Vios bản G CVT sản xuất năm 2024 vẫn còn tồn khá nhiều. Do đó, để xả hàng tồn, Toyota Vios G CVT còn được đại lý mạnh tay giảm giá tới 45 triệu đồng cho xe sản xuất năm 2024, kéo giá bán hiện tại chỉ còn 500 triệu đồng.

Hiện, Toyota Vios 2024 là bản nâng cấp nhẹ chứ chưa phải thế hệ mới hoàn toàn. Xe vẫn sở hữu thiết kế trung tính, trang bị ngoại thất, nội thất, các tính năng đã được bổ sung và nâng cấp.

Xe sở hữu nhiều trang bị tiện nghi như màn hình trung tâm 9 inch, vô lăng bọc da 3 chấu, hàng ghế 2 có khả năng gập 6/4 để gia tăng khoang hành lý, điều hòa tự động 2 vùng trên bản cao cấp và chỉnh tay trên bản cơ sở, đồng hồ Analog được thay thế bằng cụm đồng hồ Optitron hiện đại hơn,…

Nâng cấp đáng chú ý nhất trên Toyota Vios 2024 là gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) trên bản G. Đây là lần đầu tiên Vios sở hữu gói TSS với loạt tính năng tiên tiến như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường và Cruise Control.

Kết thúc năm 2024, "ông vua phân khúc sedan B thị trường Việt Nam" gọi tên Toyota Vios với tổng cộng 14.210 xe bán ra thị trường, tăng 689 xe so với năm 2023. Đây là kết quả của sự nỗ lực trong điều chỉnh giá bán cũng như các chính sách ưu đãi của Toyota.

Theo kết quả kinh doanh trong tháng 1/2025 do Toyota công bố gần đây, hãng xe Nhật Bản đã bán được tổng cộng 3.346 xe, giảm 38,6% so với tháng 12/2024. Vios là mẫu xe đạt doanh số tốt thứ 2 của hãng với 490 xe mở bán thành công trong tháng vừa qua, giảm 25% so với tháng 1/2024 (653 xe).