Giá USD ngân hàng tăng vọt, đồng loạt vượt mốc 25.000 đồng

Cụ thể, tại Vietcombank, giá USD đang được niêm yết ở mức 24.690-25.030 đồng, tăng 60 đồng so với hôm qua. Tương tự tại BIDV, giá USD tăng vọt 110 đồng lên 24.755-25.065 đồng. VietinBank nâng lên 24.743-25.083 đồng.



ACB niêm yết tỷ giá USD ở mức 24.760-25.060 đồng, tăng 110 đồng so với hôm qua. Techcombank tăng 110 đồng lên 24.750-25.065 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD tăng khoảng 50 đồng, hiện giá mua vào phổ biến ở mức 25.400 đồng, giá bán ra khoảng 25.500 đồng.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 24.005 đồng/USD. Với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 22.805-25.205 đồng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt hồi phục mạnh lên trên mốc 105 điểm, cao nhất trong 4 tháng.

Trong báo cáo phân tích gần đây, Công ty chứng khoán MBS cho rằng, mặc dù tỷ giá tiếp tục xô đổ kỷ lục nhưng tỷ giá có thể sẽ sớm đảo chiều trong các tháng tới dựa trên những yếu tố tích cực:

Thứ nhất, Chính phủ đã có những chỉ đạo kiểm soát để bình ổn thị trường vàng;

Thứ hai, giới đầu tư đang kỳ vọng FED sẽ giảm lãi suất 3 lần trong năm nay với khoảng 85 điểm cơ bản và điều này sẽ thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa USD và VND, góp phần hạn chế hoạt động kinh doanh chênh lệch lãi suất và giảm áp lực mất giá đối với VND;

Thứ ba, những yếu tố vĩ mô tích cực sẽ hỗ trợ như thặng dư thương mại tích cực khi lũy kế 3 tháng đầu năm 2024 đạt 8 tỷ USD (gấp 2 lần so với cùng kỳ), dự trữ ngoại hối vẫn đang ở mức tốt và dự kiến đạt 110 tỷ USD trong năm 2024, dòng vốn FDI thực hiện 3 tháng ước đạt 4,6 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ và du lịch phục hồi mạnh mẽ khi quý 1/2024 tăng 72% so với cùng kỳ và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19. Sự ổn định của môi trường vĩ mô nhiều khả năng sẽ được duy trì và cải thiện hơn nữa sẽ là cơ sở để ổn định tỷ giá trong năm 2024.