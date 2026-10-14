Giá vàng bạc 14/10 giằng co "kịch liệt": Phú Quý, Doji, SJC cập nhật mới nhất ra sao?
Mở cửa phiên giao dịch ngày 14/10, thị trường kim loại quý trong nước và quốc tế ghi nhận những diễn biến đầy bất ngờ.
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Giá vàng biến động trong phiên sáng 14/10
Đáng chú ý nhất trong phiên sáng nay chính là đồ thị biến động "đầy kịch tính" của vàng miếng SJC. Vào thời điểm rạng sáng (quanh 00:00 - 06:00), giá vàng SJC tại TP.HCM dao động ở mức 141,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 144,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Tuy nhiên, đến khoảng 08:00 sáng, giá bất ngờ lao dốc chớp nhoáng, rơi thẳng xuống vùng 140 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Mặc dù trải qua nhịp điều chỉnh giảm 1,8 triệu đồng/lượng vào đầu giờ sáng, nhưng giá vàng SJC đã phục hồi nhẹ 300.000 đồng, lấy lại mốc 143,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Ghi nhận tại Tập đoàn Phú Quý: Vàng miếng SJC giảm nhẹ 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng, niêm yết ở mức 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,3 triệu đồng/lượng (bán ra)
Lịch sử giao dịch tại Phú Quý cho thấy lúc 08:29, nhẫn tròn niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, đến 08:33 điều chỉnh hạ nhẹ chiều mua xuống 139,8 triệu đồng/lượng và bán ra 142,8 triệu đồng/lượng
Tại Công ty SJC: Vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG hiện niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,3 triệu đồng/lượng (bán ra)
Tại Tập đoàn DOJI: Vàng miếng SJC giao dịch ở mức 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,3 triệu đồng/lượng (bán ra)
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết trên thị trường quốc tế đứng ở mức 4.165,14 USD/ounce
Diễn biến giá bạc 14/10
Tại Phú Quý: Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) và Bạc thỏi Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 2,057 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,121 triệu đồng/lượng (bán ra). Đối với bạc thỏi tính theo kg, Phú Quý niêm yết mức 54,853 triệu đồng/kg (mua vào) và 56,559 triệu đồng/kg (bán ra). Đồng bạc mỹ nghệ 999 có giá bán ra là 2,42 triệu đồng/lượng. Lịch sử giao dịch trong sáng nay tại Phú Quý cho thấy giá bạc biến động liên tục qua các khung giờ: từ mốc bán 2,121 triệu đồng/lượng (09:22) tăng lên 2,123 triệu đồng/lượng (10:00) rồi hạ về 2,121 triệu đồng/lượng vào lúc 10:03.
Bạc DOJI 99.9 (1 lượng) niêm yết mua vào 2,095 triệu đồng/lượng, bán ra 2,180 triệu đồng/lượng. Loại 5 lượng đạt 10,475 triệu đồng (mua) và 10,9 triệu đồng (bán). Bạc 999 dạng miếng/thanh/thỏi giao dịch ở mức 2,07 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,15 triệu đồng/lượng (bán ra).
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