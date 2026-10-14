Giá vàng bạc 14/10 giằng co "kịch liệt": Phú Quý, Doji, SJC cập nhật mới nhất ra sao?

Giá vàng biến động trong phiên sáng 14/10

Đáng chú ý nhất trong phiên sáng nay chính là đồ thị biến động "đầy kịch tính" của vàng miếng SJC. Vào thời điểm rạng sáng (quanh 00:00 - 06:00), giá vàng SJC tại TP.HCM dao động ở mức 141,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 144,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Tuy nhiên, đến khoảng 08:00 sáng, giá bất ngờ lao dốc chớp nhoáng, rơi thẳng xuống vùng 140 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143 triệu đồng/lượng chiều bán ra. ﻿

Mặc dù trải qua nhịp điều chỉnh giảm 1,8 triệu đồng/lượng vào đầu giờ sáng, nhưng giá vàng SJC đã phục hồi nhẹ 300.000 đồng, lấy lại mốc 143,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.﻿

Ghi nhận tại Tập đoàn Phú Quý: Vàng miếng SJC giảm nhẹ 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng, niêm yết ở mức 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,3 triệu đồng/lượng (bán ra) . Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và Phú Quý 1 lượng 999.9 giao dịch quanh mốc 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 142,8 triệu đồng/lượng (bán ra) .

Lịch sử giao dịch tại Phú Quý cho thấy lúc 08:29, nhẫn tròn niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, đến 08:33 điều chỉnh hạ nhẹ chiều mua xuống 139,8 triệu đồng/lượng và bán ra 142,8 triệu đồng/lượng .

Giá vàng nhiều biến động trong phiên sáng ngày 14/10.

﻿ Tại Công ty SJC: Vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG hiện niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,3 triệu đồng/lượng (bán ra) . Loại 5 chỉ có giá bán 143,32 triệu đồng/lượng; loại 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ có giá bán 143,33 triệu đồng/lượng . Mức giá bán ra 143,3 triệu đồng/lượng hiện thấp hơn đỉnh đầu ngày khoảng 1,5 triệu đồng/lượng nhưng đã hồi phục rõ rệt từ vùng đáy ngắn hạn 143 triệu đồng/lượng .

Tại Tập đoàn DOJI: Vàng miếng SJC giao dịch ở mức 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,3 triệu đồng/lượng (bán ra) . Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và Kim TT/AVPL giao dịch ở mức 139 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143 triệu đồng/lượng (bán ra) . Vàng nguyên liệu 9999 mua vào 134 triệu đồng/lượng, bán ra 136 triệu đồng/lượng; nữ trang 9999 đạt 138 triệu đồng/lượng (mua) và 141 triệu đồng/lượng (bán) .

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết trên thị trường quốc tế đứng ở mức 4.165,14 USD/ounce . Đồ thị cho thấy mức tăng nhẹ khoảng +0,10 USD (tương ứng +0,10%) . Tỷ giá ngoại tệ quy đổi tương ứng với đồng USD ở mức 25.670 VND (mua vào) và 26.080 VND (bán ra) ﻿.

Diễn biến giá bạc 14/10

Tại Phú Quý: Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) và Bạc thỏi Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 2,057 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,121 triệu đồng/lượng (bán ra). Đối với bạc thỏi tính theo kg, Phú Quý niêm yết mức 54,853 triệu đồng/kg (mua vào) và 56,559 triệu đồng/kg (bán ra). Đồng bạc mỹ nghệ 999 có giá bán ra là 2,42 triệu đồng/lượng. Lịch sử giao dịch trong sáng nay tại Phú Quý cho thấy giá bạc biến động liên tục qua các khung giờ: từ mốc bán 2,121 triệu đồng/lượng (09:22) tăng lên 2,123 triệu đồng/lượng (10:00) rồi hạ về 2,121 triệu đồng/lượng vào lúc 10:03.

Bạc DOJI 99.9 (1 lượng) niêm yết mua vào 2,095 triệu đồng/lượng, bán ra 2,180 triệu đồng/lượng. Loại 5 lượng đạt 10,475 triệu đồng (mua) và 10,9 triệu đồng (bán). Bạc 999 dạng miếng/thanh/thỏi giao dịch ở mức 2,07 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,15 triệu đồng/lượng (bán ra).﻿