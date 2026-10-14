Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng bạc 14/10 giằng co "kịch liệt": Phú Quý, Doji, SJC cập nhật mới nhất ra sao?

| | Thị trường chứng khoán

Giá vàng bạc 14/10 giằng co "kịch liệt": Phú Quý, Doji, SJC cập nhật mới nhất ra sao?

Mở cửa phiên giao dịch ngày 14/10, thị trường kim loại quý trong nước và quốc tế ghi nhận những diễn biến đầy bất ngờ.

Giá vàng biến động trong phiên sáng 14/10

Đáng chú ý nhất trong phiên sáng nay chính là đồ thị biến động "đầy kịch tính" của vàng miếng SJC. Vào thời điểm rạng sáng (quanh 00:00 - 06:00), giá vàng SJC tại TP.HCM dao động ở mức 141,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 144,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Tuy nhiên, đến khoảng 08:00 sáng, giá bất ngờ lao dốc chớp nhoáng, rơi thẳng xuống vùng 140 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143 triệu đồng/lượng chiều bán ra. ﻿

Mặc dù trải qua nhịp điều chỉnh giảm 1,8 triệu đồng/lượng vào đầu giờ sáng, nhưng giá vàng SJC đã phục hồi nhẹ 300.000 đồng, lấy lại mốc 143,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.﻿

Ghi nhận tại Tập đoàn Phú Quý: Vàng miếng SJC giảm nhẹ 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng, niêm yết ở mức 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,3 triệu đồng/lượng (bán ra) . Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và Phú Quý 1 lượng 999.9 giao dịch quanh mốc 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 142,8 triệu đồng/lượng (bán ra) .

Lịch sử giao dịch tại Phú Quý cho thấy lúc 08:29, nhẫn tròn niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, đến 08:33 điều chỉnh hạ nhẹ chiều mua xuống 139,8 triệu đồng/lượng và bán ra 142,8 triệu đồng/lượng .

Giá vàng bạc 14/10 giằng co "kịch liệt": Phú Quý, Doji, SJC cập nhật mới nhất ra sao?- Ảnh 1.

Giá vàng nhiều biến động trong phiên sáng ngày 14/10.

﻿ Tại Công ty SJC: Vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG hiện niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,3 triệu đồng/lượng (bán ra) . Loại 5 chỉ có giá bán 143,32 triệu đồng/lượng; loại 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ có giá bán 143,33 triệu đồng/lượng . Mức giá bán ra 143,3 triệu đồng/lượng hiện thấp hơn đỉnh đầu ngày khoảng 1,5 triệu đồng/lượng nhưng đã hồi phục rõ rệt từ vùng đáy ngắn hạn 143 triệu đồng/lượng .

Tại Tập đoàn DOJI: Vàng miếng SJC giao dịch ở mức 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,3 triệu đồng/lượng (bán ra) . Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và Kim TT/AVPL giao dịch ở mức 139 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143 triệu đồng/lượng (bán ra) . Vàng nguyên liệu 9999 mua vào 134 triệu đồng/lượng, bán ra 136 triệu đồng/lượng; nữ trang 9999 đạt 138 triệu đồng/lượng (mua) và 141 triệu đồng/lượng (bán) .

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết trên thị trường quốc tế đứng ở mức 4.165,14 USD/ounce . Đồ thị cho thấy mức tăng nhẹ khoảng +0,10 USD (tương ứng +0,10%) . Tỷ giá ngoại tệ quy đổi tương ứng với đồng USD ở mức 25.670 VND (mua vào) và 26.080 VND (bán ra) ﻿.

Diễn biến giá bạc 14/10

Tại Phú Quý: Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) và Bạc thỏi Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 2,057 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,121 triệu đồng/lượng (bán ra). Đối với bạc thỏi tính theo kg, Phú Quý niêm yết mức 54,853 triệu đồng/kg (mua vào) và 56,559 triệu đồng/kg (bán ra). Đồng bạc mỹ nghệ 999 có giá bán ra là 2,42 triệu đồng/lượng. Lịch sử giao dịch trong sáng nay tại Phú Quý cho thấy giá bạc biến động liên tục qua các khung giờ: từ mốc bán 2,121 triệu đồng/lượng (09:22) tăng lên 2,123 triệu đồng/lượng (10:00) rồi hạ về 2,121 triệu đồng/lượng vào lúc 10:03.

Bạc DOJI 99.9 (1 lượng) niêm yết mua vào 2,095 triệu đồng/lượng, bán ra 2,180 triệu đồng/lượng. Loại 5 lượng đạt 10,475 triệu đồng (mua) và 10,9 triệu đồng (bán). Bạc 999 dạng miếng/thanh/thỏi giao dịch ở mức 2,07 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,15 triệu đồng/lượng (bán ra).﻿

Theo Linh Sa

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vietcap dự báo bất ngờ về lợi nhuận PNJ trong 7 năm tới

Vietcap dự báo bất ngờ về lợi nhuận PNJ trong 7 năm tới Nổi bật

Lời chia tay của Cường Đô La

Lời chia tay của Cường Đô La Nổi bật

Một “đại gia” có 7777 cửa hàng thu hơn 540 tỷ mỗi ngày

Một “đại gia” có 7777 cửa hàng thu hơn 540 tỷ mỗi ngày

11:10 , 14/10/2026
Ông Nguyễn Duy Dũng bị bắt, doanh nghiệp công bố thông tin quan trọng

Ông Nguyễn Duy Dũng bị bắt, doanh nghiệp công bố thông tin quan trọng

11:03 , 14/10/2026
Hơn 149 triệu cổ phiếu GDA của Tôn Đông Á được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Hơn 149 triệu cổ phiếu GDA của Tôn Đông Á được chấp thuận niêm yết trên HoSE

10:59 , 14/10/2026
Vận hành siêu dự án LNG 1,4 tỷ USD đầu tiên tại Việt Nam, một "gã khổng lồ" ước thu về 46.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Vận hành siêu dự án LNG 1,4 tỷ USD đầu tiên tại Việt Nam, một "gã khổng lồ" ước thu về 46.000 tỷ đồng sau 9 tháng

10:48 , 14/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên