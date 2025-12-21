Giá vàng có thể lập siêu kỷ lục trong 2026: Goldman Sachs dự báo gần 5.000 USD/ounce

Goldman Sachs vừa điều chỉnh dự báo giá vàng cho năm 2026, cho thấy góc nhìn lạc quan hơn của giới đầu tư toàn cầu đối với kim loại quý này. Theo dự báo mới, giá vàng có thể đạt khoảng 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, tiếp tục thiết lập các mốc kỷ lục mới.

Mức dự báo này tương đương tăng thêm 13% so với giá vàng giao ngay đang ở khoảng 4.324 USD/ounce ngày 19/12 (giờ Mỹ).

Động lực chính: Ngân hàng trung ương mua vàng mạnh tay – Lãi suất giảm

Goldman Sachs cho rằng thị trường vàng đang bước vào giai đoạn dịch chuyển mang tính cấu trúc, chứ không chỉ là phản ứng ngắn hạn trước biến động kinh tế.

Trong đó, ngân hàng trung ương các nước đã trở thành lực cầu ổn định và lâu dài, thay vì chỉ xuất hiện trong những giai đoạn khủng hoảng. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu mua ròng vàng trên toàn cầu duy trì ở mức cao trong ba quý đầu năm 2025. Cụ thể, quý 1 ghi nhận lực mua đạt 244 tấn, sau đó giảm còn 166 tấn trong quý 2 trước khi phục hồi lên 220 tấn ở quý 3/2025.

Riêng tháng 10/2025, các ngân hàng trung ương mua ròng 53 tấn vàng.

Song song đó, lãi suất toàn cầu đang giảm, giúp vàng bớt bất lợi so với các kênh đầu tư sinh lời khác. Lãi suất giảm khiến nhà đầu tư dễ chấp nhận hơn việc vàng không mang lại dòng tiền, đổi lại là vai trò lưu giữ giá trị.

Ngày 10-12-2025, Fed cắt giảm lãi suất điều hành về mức 3,5% – 3,75%. Cuộc họp lãi suất tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 27-28/1/2026.

Giá vàng tăng gần 60% trong năm 2025

Năm 2025 là một năm bùng nổ của vàng. Bắt đầu quanh mức 2.600 USD/ounce, giá vàng tăng mạnh do lo ngại về thương mại, địa chính trị và đồng USD yếu đi.

Một số cột mốc giá vàng đáng chú ý trong năm 2025 cho thấy xu hướng tăng mạnh và liên tục phá đỉnh lịch sử. Tháng 4/2025, giá vàng lần đầu vượt mốc 3.500 USD/ounce, thiết lập kỷ lục mới trên thị trường quốc tế. Đến tháng 9/2025, giá tiếp tục leo cao, có thời điểm tiến sát 3.827 USD/ounce. Đà tăng chưa dừng lại khi sang tháng 10/2025, vàng tiếp tục vượt kỷ lục lần nữa, vọt lên vùng 4.300 – 4.500 USD/ounce.

Theo Reuters, mức tăng gần 60% trong năm đánh dấu năm tăng mạnh nhất của vàng kể từ khủng hoảng dầu mỏ năm 1979.

Một số chuyên gia đầu tư lớn, như tỷ phú Ray Dalio, cho rằng danh mục tài sản đa dạng nên nắm giữ 10% – 15% vàng.

Dự báo của các ngân hàng khác cũng đang tăng lên

Không chỉ Goldman Sachs, nhiều định chế tài chính lớn khác trên thế giới cũng đưa ra dự báo tích cực về triển vọng tăng giá của vàng trong năm 2026.

J.P. Morgan kỳ vọng giá vàng có thể đạt mức trung bình 5.055 USD/ounce trong quý 4/2026, trong khi Bank of America nâng dự báo lên 5.000 USD/ounce. Morgan Stanley đặt mục tiêu giá vàng ở mức 4.400 USD/ounce, còn Deutsche Bank ước tính mức trung bình khoảng 4.450 USD/ounce.

Triển vọng giá vàng tăng tiếp được củng cố bởi mô hình chính sách tiền tệ mới, sự dịch chuyển tài sản của ngân hàng trung ương và nhu cầu trú ẩn rủi ro cao trên toàn cầu.